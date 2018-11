Stiri pe aceeasi tema

- „Nu vreau sa critic, sa laud un mesaj al cuiva. Eu spun punctul meu de vedere: cred ca macar acum, cand se apropie Ziua Nationala, trebuie sa dam dovada de mai multa unitate. E o zi importanta pentru fiecare roman, e important ce mesaj dam pentru celelalte state si cred ca aceste elemente trebuie sa…

- Viorica Dancila a fost intrebata despre poziția Jandarmeriei Romane, transmisa in exclusivitate pentru DC News, in legatura cu protestele și inițiativele de boicotare a ceremoniei de la Arcul de Triumf de 1 Decembrie. "Nu vreau sa critic sau sa laud un mesaj al cuiva. Eu spun punctul meu de…

- "Jandarmeria este atenta la toate mesajele care circula și se propaga in mediul online. In același timp, ne manifestam convingerea ca cetatenii nu vor raspunde acestor mesaje și provocari, care se propaga in mediul virtual. Nu excludem posibilitatea sa existe o minoritate, un anumit grup de persoane,…

- Jandarmeria Romana susține ca cei care vor sa protesteze de 1 Decembrie 'se descalifica ca oameni, ca cetațeni și ca romani'."Jandarmeria este atenta la toate mesajele care circula și se propaga in mediul online. In același timp, ne manifestam convingerea ca cetatenii nu vor raspunde acestor…

- Jandarmeria Romana a transmis un mesaj important dupa ce, in ultimele zile, pe retelele de socializare au aparut mesaje care incita la actiuni de boicotare a paradei de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf.

- Repetitiile la parada de 1 Decembrie au continuat, sambata, la Arcul de Triumf din Capitala, locul de desfasurare a evenimentului prilejuit de Ziua Nationala a Romaniei si a Centenarului Marii Uniri. Scopul a fost acela de corectare a unor elemente din programul de defilare. "Sunt cateva…

- ”Jandarmeria este atenta la toate mesajele care circula și se propaga in mediul online. In același timp, ne manifestam convingerea ca cetațenii nu vor raspunde acestor provocari care se propaga in mediul virtual. Nu excludem, insa, posibilitatea riscului ca o minoritate, anumite grupuri de persoane…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala atat pe 24 noiembrie, cat si pe 1 decembrie, in contextul organizarii paradei militare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta, pe 24 noiembrie,…