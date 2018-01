Stiri pe aceeasi tema

- Regiunile Dobrogea, Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si sudul si estul Munteniei se vor afla de duminica dupa-amiaza pana luni seara sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si intensificari ale vantului. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- Jandarmeria adreseaza un mesaj important pentru protestatarii care se aduna, sambata, in centrul Capitalei pentru a manifesta. In 20 ianuarie 2018 se anunța un protest uriaș in București. Au fost chemați protestatari din toata țara, studenți. Ei sunt indemnați prin mesajul „nu este nevoie sa iesim de…

- Absolvenții claselor a XII-a sunt obligați sa susțina probele de competențe ale Bacalaureatului din acest an in luna februarie. In caz contrar, nu vor mai avea dreptul sa participe la probele scrise din luna iunie. Asta, deși nu a existat comunicare publica, singurele anunțuri in acest sens fiind facute…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta. Leul a ajuns astfel la cea mai slaba valoare din istorie. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la valoarea de 3,8182 lei, cu 4,96…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, susține, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD trebuie sa pastreze actuala guvernare, pentru ca partidul nu-și permite sa faca „schimbari o data la sase luni”, „pentru ca parem neseriosi si amatori”. Gabriel Petrea transmite o…

- In timp ce ministrul apararii, Mihai Fifor, și vicepremierul Paul Stanescu – prin intermediul organizației PSD Olt pe care o reprezinta – par sa se fi poziționat de partea majoritații liderilor locali care au cerut convocarea urgenta a CEx, ministrul turismului, Mircea Titus Dobre, și cel al transporturilor,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc…

- Mark Zuckerberg anunta chiar pe pagina sa de Facebook o modificare majora a algoritmului de postare și afișare a notificarilor pe rețeaua de socializare, care va afecta conturile de business și media. Creatorul Facebook scrie ca reteaua de socializare va pune accent pe conceptul de interactiune sociala,…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Mugur Ciuvica a reacționat foarte dur dupa ce premierul Mihai Tudose a decis sa nu-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In acest sens pe pagina de Facebook a Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a reacționat fața de informația potrivit careia numele ei apare in mandatul colectiv de interceptare pus in aplicare in campania electorala din 2014. „Nici nu știam ca sunt pe aceasta lista. A fost legala aceasta interceptare? Daca da, vreau sa știu…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Celebra soprana cu o cariera internaționala este invitata speciala a Operei Romane Craiova pentru tradiționalul spectacol eveniment de Craciun. „Craciun la Opera”, programat pentru data de 21 decembrie 2017, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu”, se bucura de prezența unor oaspeți…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend 2017,…

- Compania Alstom a anunțat ca va executa lucrari in valoare de circa 40 de milioane de EUR pe subtronsonul Ilteu-Gurasada, in cadrul contractului de modernizare feroviara semnat recent de CFR SA și consorțiul Asocierea RailWorks, din care Alstom face parte. Termenul de finalizare este decembrie 2020,…

- Printre protestatarii care au manifestat duminica in Piața Victoriei s-a aflat și celebrul luptator multiplu campion internațional Daniel Ghița, care a cerut o lege pentru raspunderea magistraților. Fostul campion K1 susține legea raspunderii magistraților și prin prisma faptului ca ca este victima…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, iar consecințele s-au facut simțite imediat pe piețele din Europa, pe fondul temerilor referitoare la siguranța alimentarii. Preturile gazelor naturale din Europa…

- Judecatorul Bogdan Alexandru Arhip, care a judecat inițial dosarul “Gradinița groazei”, ramane cu sancțiunea dictata de Secția pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – va fi suspendat trei luni din magistratura. Decizia a fost luata, marți, de Completul…

- Protestele din strada reprezentau, la inceput, societatea civila, dar au devenit “in mod vadit foarte politice”, a afirmat, duminica, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. “Aceste proteste, care la inceput reprezentau intr-un fel ceea ce numim societatea, societatea civila, in fine, oameni…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Consiliul Concurentei a anunțat declanșarea a doua investigații privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Roche Romania SRL pe piața anumitor produse oncologice din Romania. Compania Roche activeaza in domeniul comercializarii produselor farmaceutice, portofoliul Roche cuprinzand medicamente…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar…

- Jandarmeria Romana a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, imagini din timpul protestului de duminica seara, aratand ca mai multi participanti la marș au agresat caii institutiei. “……care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente in ochii…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, in care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, in mai multe județe. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca omul…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir susține, intr-o postare pe Facebook, ca procurorul DNA care il ancheteaza pe Liviu Dragnea, Alexandra Lancranjan, a fost susținuta in cariera de generalul SRI Dumitru Dumbrava. “Din datele pe care le dețin, generalul Mitica Dumbrava a coordonat-o de ani buni pe procuroarea…

- Fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir anunța pe contul sau de Facebook ca urmeaza sa faca dezvaluiri despre rețeaua coordonata și controlata de generalul Dumitru Dumbrava, fost șef al Direcției Juridice din SRI. Daniel Dragomir scrie ca va devoala „statul paralel in toata splendoarea sa” precizand…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a participat, marți seara, la o dezbatere pe tema modificarii Legilor justiției și a Codului penal in privința infracțiunii de abuz in serviciu, organizata de Grupul de Dialog Social (GDS) și moderata de Andreea Pora. La dezbatere, Kovesi…

- Recenta lansare a unui site care se dorește a lupta contra hoției și corupției a facut senzație la sfarșitul saptamanii trecute, fiind foarte apreciat și promovat de foarte multe platforme de știri, dar și de organizații sau grupuri care au organizat anul acesta diverse proteste in strada. Puțini știu…

- Doi politisti din Arges au fost raniti, duminica, dupa ce au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detineau informatii ca nu are permis de conducere. Acesta nu a oprit, iar in timpul urmaririi a virat brusc lovind masina Politiei pe care a proiectat-o in sant. Incidentul s-a petrecut…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din funcție in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului. “Eu m-am exprimat de foarte multa vreme. Din capul…

- Europarlamentarul Monica Macovei a precizat, marti, ca nu isi da „acordul de vointa” pentru audierea sa in cadrul Comisiei parlamentare de verificare a activitații SIPA. Fostul ministru al justiției susține ca, intr-un stat de drept, justitia trebuie facuta de catre judecatori si procurori, nu de politicieni.…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Invitata sa participe la o conferința organizata la Viena de Organizația Națiunilor Unite (ONU), șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu a ratat ocazia sa lanseze acuzații la adresa Parlamentului și Guvernului și sa se victimizeze, incercand astfel sa puna presiuni pentru respingerea proiectului de modificare…

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, considerati patronii spirituali ai Jandarmeriei. Numele complet al sarbatorii este Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. Cuvantul “arhanghel” inseamna “mai mare peste ingeri” sau “cel dintai dintre…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, a participat marți la deschiderea conferinței anuale Microsoft Summit, care are loc in București. Ambasadorul a ținut un discurs orientat spre zona de business, fara sa faca vreo referire la scandalurile penale care au dus in ultimii ani la punerea sub acuzare…

- Grupul KMG International (KMGI) a anunțat obținerea unui profit net de 77,2 milioane USD in primele noua luni ale anului, pe fondul unei creșteri cu peste 28% a cifrei brute de afaceri pana la un nivel de 6,4 miliarde USD. In perioada similara a anului trecut, profitul net a fost de 12,3 milioane USD.…

- Activitatea Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) București se va reorganiza, incepand de luni, 6 noiembrie, in vederea: scurtarii timpilor de așteptare la ghișee, a micșorarii termenelor pentru eliberarea documentelor specifice precum și a…

- In noaptea de sambata spre duminica (28 spre 29 octombrie 2017), trecem la ora de iarna. Schimbarea orei se face astfel incat, ora 4.00 a dimineții de 29 octombrie 2017 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 29…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza zilei”, de la Antena 3, motivul pentru care a cerut controale de fond la DNA și la Parchetul General, dar și cum va lua o decizie in privința conducerii DNA dupa votul consultativ al Secției de procurori a CSM pe…