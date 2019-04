Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Paris a mers personal la Notre-Dame, inca de seara trecuta, cand inca flacarile nu fusesera stinse in totalitate, pentru a vedea urmarile incendiului violent care a cuprins una dintre constructiile simbol ale Frantei si pentru a discuta cu autoritatile aflate la fata locului. Nu singur,…

- Franta si Iranul au numit ambasadori la Teheran si, respectiv, la Paris, dupa ce aceste posturi au ramas vacante luni de zile, in urma unei ”raceli” diplomatice intre cele doua tari din cauza planului unui atentat dejucat la Villepinte in 2018, relateaza Reuters preluata de news.roNumirea…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca initiativa presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, poate fi un "început bun" pentru o "dezbatere serioasa" despre viitorul Europei, subliniind ca exista diferente de opinie în principal în materie de imigratie, potrivit…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a sfatuit guvernul in luna iunie a anului trecut sa nu se bazeze pe eforturile europenilor de a proteja Teheranul impotriva sanctiunilor americane, la cateva luni de zile dupa ce Washingtonul s-a retras din acordul nuclear cu Iranul si a reimpus sanctiuni,…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a sfatuit guvernul in luna iunie a anului trecut sa nu se bazeze pe eforturile europenilor de a proteja Teheranul impotriva sanctiunilor americane, la cateva luni de zile dupa ce Washingtonul s-a retras din acordul nuclear cu Iranul si a reimpus sanctiuni,…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters, potrivit…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters.…

- Atacul cu masina-capcana a vizat miercuri un autobuz al Gardienilor Revolutiei (Pasdaran) in provincia Sistan-Balucistan, in sud-estul tarii. Acesta este unul dintre cele mai sangeroase atacuri vizand aceasta armata ideologica, infiintata in 1979 cu scopul de a apara Revolutia islamica de amenintari…