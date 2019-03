Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a nascut un baiețel acum doi ani și jumatate, socrii au încurajat-o pe Loredana Popescu sa faca și un al doilea copil, dar Loredana, o contabila de 30 de ani, a fost reticenta. ”Vreau sa ma bucur de copilul meu. La cât lucrez, nu cred ca aș reuși sa ma ocup așa cum trebuie…

- Potrivit B1 TV, SUA au avertizat Germania ca vor limita cantitatea de informații clasificate trimise catre serviciile secrete germane daca Berlinul alege compania Huawei pentru construcția rețelei 5G, potrivit hotnews.ro. Așadar, Richard Grenell, ambasadorul american in capitala Germaniei, i-a adresat…

- "Acum a devenit clar ca migratia poate fi abordata din doua directii complet diferite", a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto pentru agentia MTI miercuri la Istanbul, dupa conferinta ministeriala Procesul Budapesta, desfasurata in Turcia. La conferinta, reprezentantii Comisiei…

- Adda le-a cerut fanilor sa-i impartașeasca poveștile de iubire, inainte de lansarea urmatoarei piese. Artista a fost uimita și emoționata sa afle sutele de povești de iubire impartașite tineri. Vedeta a scris un mesaj emoționant pe Instagram. „Ma bucur ca am reușit sa oferim un final fericit mai multor…

- Potrivit unui studiu realizat de RIA Novosti, Moldova face parte din Top 3 țari europene locuitorii carora cheltuiesc cel mai mult pentru mâncare. Agenția RIA Rating a studiat, la comanda RIA Novosti, structura cheltuielilor locuitorilor din 40 de țari europene, din Rusia, Kazahstan…

- In ajunul Zilei Unirii Principatelor Romane, la Adjud, judetul Vrancea, peste 1000 de persoane au jucat o hora imensa a Unirii. In curtea Colegiului National "Emil Botta'' s-au aflat si invitati din Cernauti si sustinatori ai unirii cu Basarabia si Bucovina. La eveniment a participat si George Simion,…

- Producatorii auto germani au cerut luni eliminarea tarifelor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca in Europa si Statele Unite, in conditiile in care asociatia industriei auto din Germania a anuntat ca exporturile de automobile germane din Statele Unite in China au scazut cu 37% in 2018,…

- Mihai Șora a anunțat ca va fi prezent la protestul de sambata, 22 decembrie, care va avea loc in Piața Victoriei. Filosoful a scris ca „intunericul unei dictaturi nu cade ca o ghilotina” și și-a anunțat fanii ca il vor gasi la „Girafa”. Mesajul lui Mihai Șora este insoțit de o poza realizata in decembrie…