- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decat gestionarea crizei migratiei, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, in cadrul unui eveniment organizat la Sfantu Gheorghe cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, relateaza agentia MTI.

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Guvernul de la Budapesta a reacționat prompt dupa ce unele primarii din Ținutul Secuiesc au fost amendate pentru arborarea steagului maghiar FARA ca aceste steaguri sa fie însoțite și de drapelul României.

- Peste 800 de persoane au pornit, joi, intr-o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca pentru a marca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, acestea urmand sa participe si la o slujba religioasa la Biserica romano-catolica Sf. Mihail, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dancila, mesaj de Ziua Maghiarilor: Este momentul unei mutari de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care…

- UDMR organizeaza, joi, 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, manifestari in toata Transilvania, acestea cuprinzand, printre altele, procesiuni prin orase, defilari cu fanfare si husari si depuneri de coroane de flori la diverse monumente, transmite Mediafax. Evenimentul central al UDMR, unde…

- Pregatirile pentru sarbatorirea zilei de 15 martie i-au adus primarului din Sfantu Gheorghe o amenda de 5.000 de lei. Sanctiunea a fost data de prefectul din Covasna, dupa ce in resedinta judetului au fost arborate steaguri ale Ungariei. Edilul spune ca reprezentantul Guvernului s-a grabit cu amenda…

- Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a fost amendat, miercuri, de Prefectura Covasna, cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu a arborat si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde care pavoazeaza localitatea in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.…

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie pentru ziua de joi, 15 martie 2018. Astfel, pentru buna desfașurare a manifestarilor publice desfașurate sub egida „Ziua Maghiarilor de Pretutindeni”, între…

- Partidul Noua Dreapta organizeaza joi, 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un protest in fata Ambasadei Ungariei din Bucuresti. Membrii formatiunii se arata nemultumiti de sustinerea pe care ar fi acordat-o Guvernul Ungariei marsului organizat sambata, 10 martie, la Targu Mures, unde s-a…

- Lazar a precizat ca sunt in discutie doua documente in cadrul Natiunilor Unite. Comunitatea internationala a ajuns la un acord in privinta problemei refugiatilor, iar Ungaria va respecta toate conventiile pe acest subiect.In schimb, nu exista un consens in privinta imigrantilor economici,…

- Presedintele CNS, Izsak Balazs, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX ca mitingul si marsul sunt si actiuni de protest impotriva actualului proiect de regionalizare a Romaniei. "CNS organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc, la care…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Scandalul autonomiei Ținutului Secuiesc se reaprinde, dupa ce liderul Consiliului National Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, a acuzat-o pe Carmen Dan, ministrul de Interne, ca ii trateaza pe autonomiști dupa modelul fostei Securitați.

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018 iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie. Pe adresele careienilor cu dubla cetatenie au sosit deja pliantele electorale inainte de 1 februarie 2018. Afisele privind inregistrarea…

- Clujeanul Eckstein Kovacs critica dur conducerea uniunii: UDMR si-a legat caruta de calul numit Fidesz Intr-o declaratie data pentru ZIUA de CLUJ, fostul parlamentar si ministru Eckstein Kovasc Peter a criticat actuala politica dusa de UDMR in relatia cu partidele democratice din Ungaria. Reactia…

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Szijjarto, care participa in Kuweit la conferinta ministeriala a coalitiei care lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, a precizat ca participantii la acest forum vor evalua rezultatele luptei impotriva terorismului si vor discuta despre ce pasi vor trebui implementati. Ministrul…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu. Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022,…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI, potrivit Mediafax.

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI. Partile…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, "toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Ofensiva maghiara in anul centenarului. Scandal diplomatic Romania-Ungaria Principalele partide din Ungaria isi exprima “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Iata mesajul MAE: Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de mesajele transmise de autoritatile de la Budapesta in contextul convocarii ambasadorului roman la Budapesta, la data de 12 ianuarie a.c. si face urmatoarele precizari: Declaratiile facute de Prim-ministrul Romaniei atrag…

- Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului drept o "amenintare cu spanzuratoarea a acelor maghiari din Transilvania care arboreaza in patria lor steagul secuiesc si isi apara identitatea maghiara", scrie agentia ungara de presa MTI, citata de editia in limba romana a portalului de…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Deputat PNL Cluj: In anul Centenarului, maghiarii solicita autonomia teritoriala in timp ce guvernul PSD-ALDE se cearta Deputatul PNL Cluj Adrian Oros a luat atitudine fata de recentele pretentii ale partidelor maghiare privind autonomia si a criticat lipsa de reactie a guvernului Romaniei in acest…

- Europarlamentarul Tokes Laszlo sustine ca maghiarii din Romania pot cinsti Centenarul numai in cazul in care vor avea drepturile lor si vor putea sa se simta acasa in tara lor. Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), a declarat ca, in 2018, va sarbatori centenarul infiintarii…

