- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât gestionarea crizei migratiei, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, în cadrul unui eveniment organizat la Sfântu Gheorghe cu ocazia Zilei

- Senatorul Cristian Chirtes, liderul PNL Mures, a transmis joi, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un "gand bun" tuturor maghiarilor si a declarat ca, in cinstea acestei zile, a pregatit un meniu special format din branza de Ibanesti, o zona folclorica romaneasca de pe Valea Gurghiului, si colaci…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu ocazia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care afirma ca acest moment este un prilej pentru a sarbatori relatiile reciproce de buna convietuire, dezvoltate, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre.

- Premierul Viktor Orban, care se pregateste de alegerile generale din aprilie, a transmis, la Cluj-Napoca, un mesaj populist cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Nu ne dorim nici astazi altceva in afara de a ne putea sarbatori impreuna eroii si sa ne putem cladi o viata in care putem vorbi liber…

- Ministerul de Externe al Ungariei a reacționat la amendarea de catre autoritațile județene a primarul care au arborat steagul maghiar. Oficialii maghiari au spus ca este de neacceptat ca au fost pedepsiți edilii care au folosit insemnele naționale ale Ungariei, tocmai cand minoritatea sarbatorește Ziua…

- Presedintele PNL Sighetu Marmatiei, Daniela Onița-Ivașcu a transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in Sighet traiesc mai multe minoritați in pace, armonie și buna colaborare și toți avem același țel: binele orașului in care conviețuim . „La Mulți Ani,Maghiarilor de pretutindeni!…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari. ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea…

- Cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, premierul Ungariei, Viktor Orban, a adresat o scrisoare maghiarilor, în care a vorbit despre necesitatea solidaritații și a apararii libertații și a culturii maghiare &"milenare&".

- Premierul ungar Viktor Orban le-a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI.

- Bosnia se teme de o 'criza' a migratiei provocata de trecerea masiva a migrantilor dinspre Grecia, a declarat miercuri ministru bosniac al securitatii, Dragan Mektic, care a atentionat ca tara sa nu poate gestiona aceasta situatie, transmite AFP.''Situatia se complica pe ruta balcanica'',…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. -continua-

- Lazar a precizat ca sunt in discutie doua documente in cadrul Natiunilor Unite. Comunitatea internationala a ajuns la un acord in privinta problemei refugiatilor, iar Ungaria va respecta toate conventiile pe acest subiect.In schimb, nu exista un consens in privinta imigrantilor economici,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca Romania cere ajutorul UE si al NATO pentru criza de imunoglobulina din cauza incompetentei si a populismului PSD. "Din cauza incompetentei si populismului, Romania cere ajutorul UE si NATO pentru criza de imunoglobulina. Sute de pacienti…

- Tribunalul Constanta a anuntat ieri primele pedepse in cazul celor 97 de migranti 40 de barbati, 21 de femei si 36 de copii care intentionau, in luna septembrie 2017, sa intre ilegal in Romania. In cauza, procurorii au dispus trimiterea in judecata a doi turci. Primul a fost condamnat la pedeapsa de…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti se confrunta in aceasta perioada cu o criza de sange avand in vedere scaderea numarului de donatori din cauza vremii nefavorabile, a declarat joi pentru AGERPRES directorul institutiei medicale, Doina Gosa.Citeste si: Intalniri de GRAD ZERO la Parlament:…

- La 28 februarie, sarbatorim Ziua Protectiei Civile din Romania, data la care Regele Carol al II-lea semna Inaltul Decret Regal din 1930, publicat la 23 martie 1933 in Monitorul Oficial al Romaniei ca Regulamentul Apararii Pasive contra atacurilor aeriene. Scopul acestuia era acela de a „limita efectele…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60 in Romania, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), informeaza libertatea.ro.

- Premierul Pavel Filip a convocat o sedinta de urgența la Guvern in legatura cu conditiile meteo nefavorabile. Seful Cabinetului de ministri a solicitat o comunicare permanenta și o interacțiune eficienta intre autoritațile responsabile, astfel incat sa fie prevenite

- Vremea din Romania s-a rasfrant și asupra situațiilor de urgența. Un barbat din judetul Constanta, care a baut solutie de curatat aragazul, a fost transportat de urgența, cu ajutorul unei senilate, la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din tara vecina si dus la cel mai…

- Și in județul Olt Inspectoratul Școlar Județean a luat decizia inchiderii unitaților de invațamant incepand de luni, de la ora 13.00, din cauza gerului naprasnic și a viscolului. Decizia este valabila pana miercuri inclusiv. “Avand in vedere situatia creata datorita conditiilor meteorologice nefavorabile…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania, scrie agerpres.ro.

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Ne-am obișnuit ca in Romania fabricile sa se inchida din motive financiare sau lipsa de rentabilitate, dar fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Citește…

- Proiecte de amploare in Capitala. Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, anunta construirea mai multor spitale in urmatoarea perioda. Firea a reiterat faptul ca sanatatea este o prioritate pentru municipalitate, dar spune ca nici proiectele de infrastructura nu vor fi neglijate.Citește și: Surpriza…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- Cu profunda durere anunțam trecerea in neființa, la numai 63 de ani, a colegului nostru, senatorul Verestoy Attila, președintele Organizației Odorheiu Secuiesc. Ne luam ramas bun de la un om deosebit, un coleg și prieten, un politician de excepție, dedicat comunitații maghiare, pe care a reprezentat-o…

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- Criza federala din Statele Unite are consecinte si asupra turistilor. Cei aflati la New York nu au putut vizita Statuia Libertatii, deoarece monumentul a fost închis. În jur de 4,5 milioane de turisti viziteaza, anual, Statuia Libertatii, monumentul emblematic al New York-ului.…

- La solicitarea serviciului Aviasan din Republica Moldova, elicopterul serviciului SMURD Romania a intervenit vineri, 19 ianuarie, in cazul unui pacient de 45 de ani, politraumatizat in urma unui accident rutier si care a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanesti in stare grava.

- STIRIPESURSE.RO va informa, ieri, asupra faptului ca oficialii de la Bruxelles intenționeaza ca cheme Romania in fața Parlamentului European, din cauza modificarilor la legile justiției. Europarlamentarul Sigfried Mureșan confirma aceasta informație și arata ca Romania va fi chemata la raport in…

- "Din cauza conditiilor nefavorabile de vreme, tot traficul aerian a fost suspendat momentan", scrie pe pagina oficiala de Twitter a aeroportului. Cel putin 260 de zboruri au fost anulate. De asemenea, gara principala din Haga a fost inchisa din cauza ingrijorarii ca furtuna ar putea darama o parte…

- Șeful Executivului si-a nuantat, luni, declaratia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc facuta saptamana trecuta, cand a spus ca “daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag”, precizand, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca s-a referit…

- Spitalele din Oltenia sufera din cauza lipsei medicilor anesteziști. Unitatile sanitare lucreaza cu mai putini anestezisti decat ar trebui, iar din aceasta cauza uneori operațiile sunt amanate. Inca din timpul rezidențiatului, mulți medici prefera strainatatea. In țara mai avem doar ...

- Academia Româna reactioneaza dupa ce unii lideri maghiari au cerut autonomia Tinutului Secuiesc. Academicienii trag un semnal de alarma si fac apel la clasa politica. ,,Nu trebuie sa le dam prea mare importanta&", a comentat și premierul, Mihai Tudose.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea "Jocuri de Putere" ca subiectul autonomiei teritoriale a maghiarilor din Ținutul Secuiesc face parte dintr-un șir de "incercari de a baga bațul prin gard" care vor caracteriza anul 2018, anul centenarului Marii Uniri.Premierul…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat dur dupa ce trei formatiuni maghiare din Romania (UDMR, PPMT si PCM) au semnat luni o rezolutie in care vorbesc despre obtinerea autonomiei Tinutului Secuiesc.„Eu m-am exprimat in urma cu multi ani legat de pretentiile partidelor unguresti si am…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Partidele maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM, semneaza la Cluj-Napoca pactul pentru autonomie. Documentul urmeaza sa fie semnat de Kelemen Hunor (UDMR), Szilagyi Zsolt (PPMT) și Biro Zsolt (PCM). UDMR si PCM au semnat, in 21 martie 2014, un…

- Importanța sectorului agricol in Romania este incontestabila. Cu toate acestea, problemele agriculturii romanești exista, iar rezolvarea lor in totalitate pare imposibila. Pe langa o lipsa acuta de fonduri, fermierii romani mai au doua mari probleme: lipsa de predictibiliate a sistemului financiar –…

- In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca. Acesta subliniaza ca sectorul aviatic este sensibil la orice schimbare…

- Trei zile de doliu national a decretat Guvernul Romaniei, in memoria Regelui Mihai l! Doar ca nu toti romanii au respectat hotararea. O mega-petrecere a avut loc la Sibiu, chiar in municipiul de unde a plecat spre Palatul Prezidential Klaus Iohhanis. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat cum…