- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Gestul a doi polițiști care au oprit din patrulare pe Autostrada București – Pitești pentru a ajuta o șoferița sa iși schimbe cauciucul spart a devenit viral pe Facebook. Dupa ce in urma cu cateva zile o tanara a postat pe Facebook o fotografie cu doi polițiști care schimbau cauciucul de la mașina sa, …

- In urma cu cateva zile, pe Facebook a facut valva o fotografie cu doi politisti care schimbau cauciucul de la masina unei femei care ramasese in pana pe A1. Maria Ceausila trebuia sa ajunga cu mama sa la o clinica din Bucuresti, iar politistii au ajutat-o, rezolvandu-i pana in doar cateva minute.

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- Caz uluitor la Acces Direct! O femeie are un copil cu amantul, dar acesta refuza sa-l accepte! Soțul i-a murit, dar femeia povestește cum a fost cucerita de un alt barbat inca de cand soțul traia. La 6 luni de la moartea soțului, tanara a ramas insarcinata. „Am fete de 16 ani si de 12 […] The post Povestea…

- Sanziana Negru radiaza de fericire de ceva timp, dar abia zilele acestea consumatorii de celebritați au putut desluși motivul: fosta iubita a lui Smiley iubește din nou și, mai mult, s-a afișat cu noua ei dragoste! S-a intamplat la finalul weekend-ului trecut, cand Sanziana și iubitul ei au dat iama…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Spelunca de comercializare a drogurilor a fost descoperita in apartamentul unui barbat de 50 de ani din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, in urma perchezitiilor efectuate in locuinta suspectului a fost depistat si ridicat un aparat confecționat artisanal.

- Feli se simte pierduta din ziua in care a aflat ca tatal ei s-a stins din viata. Frumoasa artista avea o relatie speciala cu tatal ei, dar si cu mama sa, care a vizitat-o destul de des de cand ea s-a mutat in Capitala ca sa isi canalizeze toata atentia asupra carierei. Dupa ce ieri i-a scris un mesaj…

- Dragoș Birligea, șoferul drogat care a provocat accidentul in lanț in centrul Capitalei , a facut primele declarații. Barbatul a fost preluat de polițiști, dupa ce a fost externat, și dus la audieri. El a spus ca nu a intenționat sa provoace accidentul, așa cum l-a acuzat soția lui. Dragoș Birligea…

- In noaptea de 9 iunie 2017, masina in care se afla Cristian Boureanu, alaturi de prietena lui, a fost oprita in trafic de un echipaj pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala. Fostul politician s-a manifestat violent, lovind un polițist cu genunchiul in zona inghinala. Politistul a reactionat si l-a…

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Noi detalii ies la iveala in cazul femeii reținute vineri seara, intr-un mall din Capitala. Femeia, care este plasata sub control judiciar, face declarații șocante despre modul in care s-au comportat agenții de poliție cu ea.

- Cristina Balan, revoltata dupa moartea femeii injunghiate de soț intr-o gradinița . Artista a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, prin care trage un semnal de alarma, dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala. Cristina Balan condamna comportamentul barbatilor care folosesc violenta…

- Toata tara a fost socata de vestea ca la doar cateva zile distanta dupa ce o tanara din Titu a fost ucisa de tatal copilului ei, o alta femeie si-a gasit sfarsitul in aceleasi conditii.

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Mesajul unitatii romanilor a fost adus din Capitala la Iasi de un tren denumit simbolic Trenul Unirii. Trenul a fost remorcat de o locomotiva tricolora. Prin garile in care a oprit garnitura au fost organizate momente artistice pentru a marca Unirea de la 1859. Printre pasageri s-au aflat si biciclisti…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Barbatul care a agresat doi copii in cartierul Drumul Taberei din Capitala a fost reținut, luni, de poliție și dus la audieri. Cei care l-au recunoscut pe suspect sunt polițiști de la Brigada Rutiera, care au susținut ca este coleg cu ei. Timp de patru zile, sute de polițiști l-au cautat pe barbatul…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Percheziții in aceasta dimineața in București și Argeș! Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare miercuri dimineata 14 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Ilfov…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare in aceasta dimineata 14 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Ilfov si Arges, intr un dosar de evaziune fiscala si spalarea…

- Un autotursim al Politiei Capitalei a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier. Accidentul s-a produs pe strada Berzei, din Capitala, dupa ce autoturismul Politiei Capitalei a patruns intr-o intersectie, fiind lovit de un autoturism taxi, potrivit NEWS.RO. Taximetristul sustine insa ca masina…

- CRIMA METROU DRISTOR. Tatal fetei de 20 de ani care a reusit, marti seara, sa se salveze dupa ce a fost împinsa în fata metroului de criminala, a dezvaluit, la o televiziune de stiri, ca fiica sa a fost în stare de soc dupa cele

- Perchezitii autorizate in contextul combaterii traficului ilicit de droguri pe teritoriul Capitalei. Fortele de ordine cu suportul ofiterilor de la "Fulger" au descins la domiciliile a sase indivizi cu varstele cuprinse intre 20 ani si 30 ani, domiciliati in Chisinau.

- Politisti din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov, Buzau, Dambovita si Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete si articole pirotehnice, fiind puse in aplicare…

- Donare de sange in capitala Mesajul campaniei de informare cu privire la importanta donarii de sânge în luna decembrie, este "N-avem sânge". În acest context, de luni pâna vineri, între orele 7:30 si 13:30, Centrul de Transfuzie Sanguina…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- PSD va organiza un miting, sambata sau duminica viitoare, in Bucuresti si in toate orasele tarii, a anuntat secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la finalul unei intalniri intre Liviu Dragnea si unii dintre liderii organizatiilor judetene. "S-a stabilit sa facem un miting,…

- Ambasadorul SUA, cu ocazia Zilei Naționale: Toate urarile de bine și felicitarile noastre Romaniei! Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Naționale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru țara lor.…

- "Visul unitatii noastre nationale a fost realizat, in urma cu aproape 100 de ani, prin jertfa pe front a soldatilor, prin elanul national al populatiei si prin actiunea unor oameni politici extraordinari. Acesti oameni intelepti, demni si curajosi au facut, impreuna cu Armata si cu voluntarii, Romania…

- Marius Mihaita locuieste intr-un imobil somptuos, sub acelasi acoperis cu celebrul Stelian Gheorghe, zis "Stelu ANRP", campionul retrocedarilor de sute de milioane de euro, conduce un BMW X5 si este un obisnuit al magazinelor de lux din Bucuresti. Prin interpusi, ar fi implicat in cele mai rasunatoare…

- Rusia a lovit ținte ale Statului Islamic din Siria, pe 26 noiembrie. Șase bombardiere rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica, 26 noiembrie, ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir al-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus…

- Alexandru Arșinel a marturisit, sfțșiat de durere, ce nu a apucat sa-i spuna Stelei Popescu și și-ar fi dorit foarte mult. Actorul Alexandru Arșinel a pierdut-o pe cea mai buna prietena, dar și pe cea alaturi de care a cunoscut marile succese profesionale pe scena Teatrului Constantin Tanase din Capitala.…

- Dupa inmormantarea Stelei Popescu, Alexandru Arșinel, prietenul și partenerul ei de o viața pe scena, a acordat un interviu pentru un post de televiziune in care a vorbit despre suferințele actriței. Actorul Alexandru Arșinel și-a condus duminica pe ultimul drum cea mai buna prietena și cea care i-a…

- Mihaela Radulescu a explicat ca a existat un lucru pe care n-a putut sa-l faca niciodata in prezența legendarei actrițe Stela Popescu. Ani la rand, Mihaela Radulescu, cea supranumita diva de la Monaco, a avut-o ca invitata pe Stela Popescu la emisiunile de televiziune pe care le-a prezentat. Deși s-au…

- Reputatul actor Florin Piersic a fost una dintre marile absențe de la inmormantarea Stelei Popescu. Funeraliile Stelei Popescu au avut loc duminica, la Manastirea cernica, acolo unde sute de oameni, de la colegi de breasla și rude la prieteni și oameni obișnuiți au venit sa o conduca pe ultimul drum.…

- Stela Popescu marturisea ca a avut un mare regret in viața, și anume ca nu a putut sa se bucure de tot ceea ce a agonisit o viața intreaga. A incantat publicul de toata varstele cu rolurile pe care le-a facut in filme, teatru și televiziune. A jucat in toate colțurile țarii și a bucurat sufletelor romanilor…

- Inainte de inmormantarea Stelei Popescu, Alexandru Arșinel a facut declarații sfașietoare la un post de televiziune. De acum, publicul din Romania nu se va mai putea bucura de celebrul cuplu Alexandru Arșinel-Stela Popescu. vedeta teatrului de revista din Romania, Stela Popescu, a fost condusa pe ultimul…

- Alexandru Arșinel a ținut un discurs emoționant la biserica, in timpul slujbei de inmormantare a Stelei Popescu. Lacrimile i-au curs incontinuu cand a vorbit despre fosta lui colega de scena. Alexandru Arșinel a ținut un discurs in biserica, la Manastirea Cernica, inainte ca Stela Popescu sa fie inmormantata.…

- Adrian Enache a fost impietrit de durere la inmormantarea Stelei Popescu, dar cu toate acestea a spus tot ce a avut pe suflet, criticand modul in care a fost tratata marea vedeta. Adrian Enache a cunoscut-o indeaproape pe cea care a fost Stela Popescu, marea doamna a teatrului de revista din Romania.…

- O trupa de dans formata din fete a impresionat teribil la inmmormantarea Stelei Popescu. De la prieteni, colegi și rude la oameni obișnuiți, care au cunoscut-o doar la televizior pe Stela Popescu, au venit sa o conduca duminica, 26 noiembrie, pe ultimul drum pe marea doamna a treatrului de revista din…

- Stela Popescu este condusa pe ultimul drum duminica, 26 noiembrie, intr-o zi in care ar fi trebuit sa fie sarbatorita. Doamna teatrului de revista din Romania, Stela Popescu, este inmormantata duminica, la Manastirea Cernica. Funeraliile au loc duminica, 26 noiembrie, intr-o zi in care Stela Popescu…

- Un prezentator de televiziune a provocat-o pe Stela Popescu sa-și arate accesoriile la TV. Gestul facut de marea doamna a scenei romanești l-a impresionat pe acesta. De-a lungul vremii, Stela Popescu a participat la numeroase emisiuni de televiziune, unde a fost foarte deschisa in ceea ce privește viața…

- Luna trecuta, Stela Popescu a inregistrat un mesaj pe care urma sa-l auda o țara intreaga, de Ziua Naționala a Romaniei. Stela Popescu a acordat un interviu pentru DC News, in cadrul caruia, printre altele, a inregistrat și un mesaj care urma sa fie difuzat de Ziua naționala a Romaniei, de 1 Decembrie.…