Excelența Sa Iosif Csaba PAL, episcop romano-catolic de Timișoara, a transmis mesajul sau cu ocazia Sfintelor Paști. „Vedem din lecturile alese din Sf. Scriptura și din Evanghelie ca viața trebuie traita cu toata daruirea, nu doar pe jumatate", transmite episcopul la Invierea Domnului. Mesajul a fost transmis in trei limbi: romana, maghaira si germana.