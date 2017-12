Mesajul emoționant transmis de familia lui George Michael la un an de la moartea artistului A trecut deja un an de la moartea lui George Michael. Artistul a fost gasit fara suflare de catre partenerul lui, Fadi Fawaz, chiar in ziua de Craciun, iar cei apropiați lui sunt inca extrem de afectați de dispariția definitiva a lui George. Membrii familiei au facut public un mesaj dureros pentru regretatul artist, la un an de la moartea lui. „Anul acesta a reprezentat o serie de provocari noi și dificile pentru aceia dintre noi care l-am iubit pe Yog, mai ales ca in aceasta luna am putut auzi „Last Christmas” și „December Song” in magazine, mașini și radiori, așa cum se intampla de zeci de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Telenovela dintre Leo de la Strehaia si ”Dana Criminala” pare sa fie fara de sfarsit. Dupa ce s-au despartit si s-au impacat de nenumarate ori, Craciunul ii aduce din nou impreuna. Leo le-a aratat asta fanilor, dar nu toti au apreciat momentul!

- Meghan Markle a participat la liturghia de Craciun, alaturi de familia regala britanica. Logodnica prințului Harry se afla la Sandringham, acolo unde regina Elisabeta a II-a iși petrece de ani buni sarbatorile de iarna. Meghan Markle a aparut la braț cu prințul Harry , alaturi de cei doi fiind ducele…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere Cand nu vom lucra anul viitor. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) - Pastele 1…

- Primarul Clujului i-a vizitat pe batranii de la azil FOTO Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, le-a facut o vizita in ajun de sarbatori persoanelor de la centrul de varstnici din oraș. Cu acest prilej, edilul Clujului a împarțit cadouri acestora și s-a fotografiat cu personalul medical…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza regina Marii Britanii, iar acest lucru a reușit sa o infurie pe regina Elisabeta a II-a.

- Cosmin Razvan Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, are un mesaj pentru maramureșeni, cu ocazia sarbatorilor de iarna: Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vieții Mantuitorului, este Nasterea Domnului, numita in popor Craciunul,…

- Euro, la cel mai mare nivel de la inceputul lunii decembrie Potrivit BNR, cursul euro a crescut vineri cu 0,08% fața de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, în…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, le-a transmis parinților lui Ionuț Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaezia, sa mai aiba o speranța, in privința unei viitoare soluții in acest caz. ”Daca ar fi dorința mea, alta ar fi situația. Le transmit sa aiba o speranța, un optimist moderat. Am reușit…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- In acest an, artista Global Records Nicoleta Nuca va ramane in Romania si va petrece primele sarbatori departe de Chisinau si de familia ei. Ea va avea mai multe concerte in aceasta perioada, iar Craciunul si Revelionul o vor prinde pe scena sau pe drumuri spre diverse locuri, unde ii va incanta pe…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- Un microbuz in care se aflau noua romance a fost implicat intr-un accident, in provincia italiana Udine. Femeile tocmai ajunsesera in țara pentru a lucra ca ingrijitoare de batrani, relateaza Messaggero Veneto. In urma accidentului, una dintre cele noua romance a fost grav ranita și a fost transportata…

- Meghan Markle, logodnica Printului Harry, va petrece Craciunul alaturi de regina Elizabeth a II-a si alti membri ai familiei regale a Marii Britanii, marcand un caz fara precedent, informeaza bbc.com.

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…

- Dupa ce vestea trista ca o fata in varsta de 25 de ani a fost impinsa de o femeie de 36 de ani in fata metroului si ucisa pe loc. Alina si-a gasit sfarsitul in urma cu o seara, la statia de metrou Dristor din Capitala. Matusa sa, Mariana Ghigeanu, a relatat ca se mutase la Bucuresti pentru a face facultatea…

- Tanarul care a accidentat mortal o femeie in varsta de 75 de ani, dupa care si-a continuat drumul cu trupul victimei pe capota, recunoaste indirect ca a gresit intr-un mesaj postat pe Facebook. Incurajarile prietenilor n-au intarziat sa apara.

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a recunoscut ca dorește sa-și petreaca vacanța de Craciun impreuna cu familia pe o insula nepopulata, scrie publicația Washington Examiner, citata de NOI.md. „Mi-aș petrece sarbatorile pe o insula tropicala nelocuita impreuna cu familia mea”, a spus ea in timpul unei…

- O seara prețioasa la Palatul Buckingham! Familia regala a Marii Britanii a luat parte la recepția diplomatica, organizata anual de catre Reginei Elisabeta a II-a. Ducele și Ducesa de Cambridge, dar și Prințul Charles și Ducesa de Cornwall au fost printre invitații de seama! Ducesa de Cambridge a purtat…

- Negociatorii britanici și europeni ar fi ajuns la un acord privind factura Brexitului. Suma va fi cuprinsa intre 45 și 55 de miliarde de euro – mai mare decat cea pe care o doreau britanicii și mai apropiata de cea dorita de europeni, relateaza publicația britanica The Daily Telegraph. Negociatorii…

- Prințul Harry al Marii Britanii, in varsta de 33 de ani, și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, se vor casatori in luna mai in cadrul unei ceremonii oficiale care va avea loc in capela St. George de la Castelul Windsor, a anunțat marți un purtator de cuvant al…

- Lucrurile se desfașoara intr-un ritm alert la Casa Regala a Marii Britanii. Dupa ce ieri au anunțat logonda Prințului Harry cu Meghan Markle, cei doi indragostiți au aparut impreuna pentru un set de fotografii, iar mai tarziu au avut primul lor interviu de cuplu, iata ca deja s-au stabilit și detaliile…

- Gina-Maria, fiica lui Michael Schumacher, a postat pe Instagram un mesaj emoționant pentru tatal sau. Este prima data cand fiica marelui campion vorbește public despre tatal sau, scrie The Sun. Gina-Maria, in varsta de 20 de ani, a scris un mesaj inspirațional prin care iși indeamna tatal sa continue…

- Valoarea monarhiei britanice este de 88 de miliarde de dolari, potrivit unui raport lansat saptamana aceasta, cu ocazia celebrarii a 70 de ani de casnicie intre Regina Elizabeta a II-a si a Printului Philip, anunta Forbes. Firma de consultanta in business Brand Finance calculeaza valoarea…

- A fost una dintre cele mai iubite actrițe de comedie, dar in spatele zambetului sau cuceritor s-a ascuns o tinerețe greu incercata. Stela Popescu nu a avut nicio veste de la tatal sau timp de 19 ani, iar mama ei s-a chinuit sa o creasca. Pe cand era doar un copil, tatal regretatei artiste, Vasile Popescu,…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 91 de ani, și prințul Philip, in varsta de 96 de ani, marcheaza astazi cea de-a 70 de aniversare a casatoriei. Nunta de platina, cum mai este numita, va fi sarbatorita printr-o petrecere discreta in familie, organizata la Palatul Windsor. Nu vor exista evenimente…

- Durerea pierderii Denisei este, cel puțin pentru familia cantareței, una greu de suportat, motiv pentru care, cu toții, ar face orice pentru a o avea, macar cateva momente, aproape. Și, culmea, la ideea unui fan de-al artistei, cei din familie au decis sa faca ceva incredibil, in memoria ei.

- Black Friday 2017 ne bate la ușa și pentru ca este una dintre cele mai așteptate perioade din an, trebuie sa o primim cum se cuvine, adica cu lista de cumparaturi completata și pregatiți sa dam click pe cea mai buna oferta. Black Friday 2017 incepe pe 17 noiembrie, insa și pe 24 noiembrie, dar și in…

- Marea Britanie urmareste cu atentie noile modificari fiscale din Romania, pentru ca, spune ambasadorul Regatului Unit la Bucuresti, pentru firmele straine este important ca climatul de investiții sa fie stabil și predictibil.Citeste si: Specialiștii romani, explicatii privind norul radioactiv…

- Rezultatele necropsiei arata ca faptul ca soferul vinovat de tragedie avea o alcoolemie record de 2,30 la mie alcool pur in aerul expirat. El a patruns pe contrasens si a lovit in plin masina condusa de preot. In masina se afla intreaga familie a parintelui. Cu totii se indreptau spe Iasi, unde urmau…

- Un anunț înfricoșator a fost facut de gruparea terorista Stat Islamic pe rețeaua Telegram. Aceștia au postat un mesaj prin care amenința Casa Regala a Marii Britanii: &"Nici macar familia regala nu va fi lasata în pace&", au

- Organizatia Stat Islamic a scris pe Telegram, aplicatia de mesagerie preferata de islamisti, ca nici familia regala a Marii Britanii nu va fi în siguranta. Mesajul a fost însotit de o poza a printului George la scoala din Londra pe care o frecventeaza. „Scoala începe…

- Apele tulburi din politica romaneasca sunt din ce in ce mai tulburi. Astfel, Codrin Ștefanescu a avut o reacție fulminanta dupa ce Victor Ponta a spus ca exista fotografii cu Liviu Dragnea de la diverse intalniri cu Laura Kovesi și cu șefi ai serviciilor secrete. Reamintim ca fostul premier, Victor…

- "Negulescu Mircea, probleme ma? Cata ipocrizie sa te prezinti la Inalta Curte ca o “victima a nedreptatilor“ si totodata mare iubitor de pisicute! Tocmai tu, ma?! Cum ziceai tu ca esti? “Animal de prada”, “distrugator de destine”? Am auzit ca ai plans in fata judecatorilor ca nu mai esti procuror!…

- Mesajul mamei polițistului Bogdan Gigina, la doi ani de la moartea sa. In seara de 20 octombrie 2015, in jurul orei 19.00, agentul de politie Bogdan Gigina, in varsta de doar 28 de ani, a fost implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrala, consecinta a…

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al FRF, a fost implicat intr-un accident rutier minor, chiar in ziua nuntii cu Sandra, cu care are si un copil, scrie cancan.ro. Incidentul a avut loc la plecarea de la botezul fiului, Tiago. Cele doua evenimente din viata "Briliantului" au loc in aceeasi zi.…

- Derby-ul Vestului, dintre ASU Poli si UTA Arad, n-a fost lipsit de incidente. La pauza meciului de pe "Dan Paltinisanu", suporterii aradeni au incercat sa intre peste fanii timisoreni aflati la tribuna, moment in care a izbucnit o bataie, iar fortele de ordine au fost nevoite sa intervina.…

- George Michael a facut afirmatia intr-un interviu inregistrat si care este inclus in noul documentar despre viata si cariera sa ca viata a fost "o pierdere de vreme, o pierdere de efort", scrie news.ro. Starul pop, care a murit in decembrie 2016 la varsta de 53 de ani, va fi subiect in noul…

- Violatorul in serie care a bagat spaima in femeile din Roma este constantean. Neptun TV a aflat identitatea lui si a stat de vorba in exclusivitate cu tatal acestuia. „Eu nu ma mai duc la el la puscarie, am fost de prea multe ori. Sa stea acolo.” Acestea au fost primele cuvinte pe care ni le-a spus…

- Cand Prințul Harry al Marii Britanii a dat un interviu extrem de deschis despre modul in care reușește sa treaca peste moartea mamei sale, Prințesa Diana, la inceputul acestui an, a sperat sa ajute la inlaturarea unui tabu și sa inceapa dezbaterile la nivel național despre sanatatea mentala.

- A trecut doar o luna de cand a devenit mama, insa Serena Williams se afla intr-o forma de invidiat. Tenismena in varsta de 36 de ani a ținut un regim special și a reluat antrenamentele sportive, iar rezultatul este spectaculos. Serena este chiar mai slaba decat inainte sa devina insarcinata, iar dovada…

- Remedii naturale pentru ochi obositi Orele petrecute in fata calculatorului si a televizorului, cititul sau condusul pe timpul noptii ne afecteaza ochii. Ceai de musetel Lasa sa dea in clocot apa si apoi adauga florile de musetel pentru a face un ceai din aceasta planta. Dupa ce s-a racit…

- Dr. Quinn: Femeile din Coreea de Sud sunt renumite pentru pielea lor perfecta. Afla-le secretele, pentru a obține și tu un ten fara cusur! Ritualurile de îngrijire ale femeilor coreene și industria cosmetica din aceasta țara sunt renumite în întreaga lume. Bine, asiaticele,…

- Exista câteva zodii de femei care se disting dintre celelalte ca având cel mai bun suflet si cele mai bune intentii. Influenta semnelor astrale sub care s-au nascut le scoate la iveala trasaturi frumoase si caracteristici dintre cele mai pozitive. Taur Printre femeile care…