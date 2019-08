Stiri pe aceeasi tema

- E de ajuns sa scrii pe Google „Steluța Duța”, iar ecranul iți va afișa de cateva mii de ori cuvantul „campion”. Pentru ca asta este, inainte de toate, Steluța Duța, Roboțelul de Aur al carei viața n-a fost altceva decat o suita de urcușuri și de coborașuri. Steluța Duța, pugilista care a scris istorie…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a aniversat-o pe fetița sa cea mica. Iris a implinit patru luni. Gabriela Cristea a transmis un mesaj induioșator pe contul sau de socializare in ziua in care micuța Iris a implinit patru luni. "La multi ani, iubita lui mami si a lui tati! Irisela face 4 luni",…

- Este unul dintre cei mai in voga artiști din generația noua și mulți tineri ii fredoneaza piesele. Lino Golden a suferit o transformare incredibila de-a lungul anilor, insa nu a uitat de unde a plecat și cum arata viața lui in urma cu ceva timp.

- "Noi ne-am casatorit in Los Angeles, nu in Vegas. Noi ne-am dus pe plaja și ne-a citit ceva un pastor. Am zis ca facem acolo frumos ca in filme și cand vom reveni in țara vom face. Ne-am gandit așa ca daca tot facem botezul Clariței facem și nunta. Va fi pe 15 septembrie", a povestit Andreea Balan,…

- Medana și Robert, concurenți ai show-ului Insula Iubirii, sezonul al doilea, și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, la sfarșitul saptamanii. Ba mai mult, aceasta a facut public un mesaj emoționant.

- Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu fiica ei cea mare. Artista a trecut recent prin cea mai mare cumpana, cand a fost la un pas de moarte dupa operația de cezariana. „Prea repede trece timpul și vedem acest lucru pe…

- Andreea Balan a revenit pe scena, chiar daca a vazut moartea cu ochii dupa ce a nascut a doua oara. Pe langa concerte, are de pregatit un nou concept de show, de lansat un videoclip, dar și de mers la diverse emisiuni sau evenimente. Veste BOMBA despre ANDREEA BALAN. S-a intamplat la peste…

- Cantaretul Kamara (43 de ani) si fosta sa sotie se afla la ora actuala intr-un spital din Turcia, acolo unde baietelul lor, Leon, in varsta de cinci ani, primeste tratament pentru afectiunea neurologica de care sufera.