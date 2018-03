Stiri pe aceeasi tema

- RAI Sport susține ca decesul capitanului Fiorentinei nu ar fi consecința unui stop cardiac. "Dupa poziția in care a fost gasit corpul fara viața, moartea ar fi putut fi cauzata de o problema la creier". Stop-cardiorespirator in somn la doar 31 de ani? Conform specialiștilor in medicina, un astfel de…

- Mesaj emoționant scris de Ianis Hagi, dupa decesul lui Davide Astori. „Nu pot sa cred… am sperat ca nu este adevarat. Este cea mai trista veste. Vei fi mereu capitanul nostru si un prieten adevarat. Gandurile mele sunt alaturi de familia lui Davide si de Fiorentina. Adio, prieten drag”, a…

- Davide Astori iși prelungise ieri contractul cu Fiorentina! Mesajul cutremurator al lui Buffon! Davide Astori a incetat din viața dupa ce a suferit un infarct in somn , noaptea trecuta. El a fost gasit fara suflare de colegii lui, care erau obșnuiți ca Astori sa coboare primul la masa. „Corriere Fiorentino”…

- Italia e in doliu dupa tragedia care a zguduit azi fotbalul italian: Davide Astori, capitanul celor de la Fiorentina, a murit noaptea trecuta in camera de hotel unde echipa viola era cazata inaintea meciului cu Udinese. Arturo Mastronardi, ofițerul de presa al Fiorentinei, a oferit in urma cu scurt…

- Davide Astori capitanul de 31 de ani al celor de la Fiorentina a murit sambata noapte, in camera de hotel, inainte de meciul cu Udinese. (Detalii aici) Gianlugi Buffon, capitanul celor de la Juventus, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj emoționant in care a vorbit despre Davide Astori. ...

- Portarul italian Gianluigi Buffon, in varsta de 40 de ani, a transmis o scrisoare emotionanta dupa decesul fotbalistului Davide Astori, precizand ca de obicei nu isi exprima gandurile public, dar a ales sa faca o exceptie pentru fiica in varsta de doi ani a fotbalistului.

- Ianis Hagi e distrus dupa moartea lui Davide Astori : ”Nu pot sa cred! Adio, prieten drag!”. Ianis Hagi s-a declarat șocat de vestea morții lui Davide Astori. Fiul ”Regelui” a fost coleg, timp de 1 an și jumatate. Ianis Hagi a pus pe rețelele de socilizare un mesaj cutremurator. „Nu-mi vine sa cred.…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Davide Astori, capitanul echpei de fotbal Fiorentina a murit in urma unui stop cardiac. Acesta a fost gasit mort in camera de hotel din Udine. La scurt timp de la aflarea vestii, Adrian Mutu a postat pe facebook un mesaj de condolente.

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, unde echipa din Florenta ar…

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata noaptea trecuta, la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu Udinese, din Serie A.Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn “Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca…

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, ...

- Ca o manușa ii vine Festivalului Internațional de Teatru „Scena ca o strada“ acest spectacol al Teatrului Act București regizat de Alexandru Dabija in care strada, ca decor, devine scena ce readuce la viața personajele poveștii lui Ion Creanga, textul fiind adaptat dupa „Ivan Turbinca“. Marcel…

- Mahmoud Hawi tocmai se urcase la volanului SUV-ului sau de lux s-a tras asupra sa. El a suferit rani grave, iar dupa cateva ore a murit la spital. Moartea sa a starnit rumoare in lumea interlopa din Sydney, iar oamenii se tem ca orasul va deveni teatrul unor atacuri si razbunari fara precedent intre…

- Moartea fulgeratoare a lui Carmen Alina Borota a socat o tara intreaga. Cosmeticiana din municipiul Carei s-a stins din viata la varsta de 42 de ani, lasand in urma o familie indurerata, dar si zeci de prieteni care au iubit-o si care nu isi pot reveni din soc. Carmen nu suferea de nicio boala, dar…

- Vestea decesului lu Cosmin, elevul din Alba Iulia care si-a pierdut viata intr-un grav accident, dupa ce masina in care se afla a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, a indurerat pe toata lumea.

- Mirabela Dauer se afla inca internata in spital, dupa ce rinichiul sau stang a fost extirpat, deoarece avea o tumora. Din fericire, artista nu sufera de o boala incurabila. Aceasta a transmis fanilor un mesaj emotionant, care a starnit lacrimile. Mirabela Dauer a postat pe retelele de socializare un…

- Panica in randul admiratoriilor cuplului de muzica populara si de petrecere Culita Sterp si Carmen de la Salciua. Artista a facut un anunt socant pe o retea de socializare, la scurt timp dupa ce a imbracat rochia alba de mireasa si a devenit in acte sotia lui Culita Sterp. Prietenii virtuali au inceput…

- Isabela, fiica Oanei Roman si a lui Marius Elisei, s-a transformat intr-o fetita superba. Micuta are 4 anisori si isi face parintii foarte fericiti. Oana o trateaza pe Isa ca pe o printesa si se mandreste cu ea ori de cate ori are ocazia. Fiica lui Petre Roman a postat o imagine de colectie cu ea si…

- In vara, se implinesc opt ani de cand regretata Madalina Manole a decis sa le cante ingerilor. Artista s-a sinucis in ziua in care implinea 43 de ani, lasand in urma un mare gol in sufletele celor din familie și nu numai. Mii de romani au plans-o și nu au ințeles cum de o femeie atat de frumoasa și…

- Mihai Sora, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Neagu Djuvara, care a decedat joi, la varsta de 101 ani, a postat un mesaj emotionant. Filosof si el, si de aceeasi varsta cu Djuvara, Sora a scris pe Facebook, iar mesajul sau a fost apreciat de toti cei care l-au cunoscut pe cel trecut in nefiinta.A

- Filosoful Mihai Sora a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook dupa moartea lui Neagu Djuvara . Neagu Djuvara a murit joi la varsta de 101 de ani. Filozoful Mihai Sora, coleg de generatie cu acesta, amandoi fiind nascuti in 1917, a avut o postare pe Facebook, lasand in maintirea acestuia…

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are cu prietenul sau Neagu Djuvara. „Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are legat de Neagu Djuvara, alaturi de o fotografie in care apare impreuna cu istoricul care a decedat joi.

- O îndragita bloggerița, Elle Darby, de 22 de ani, cea care a vrut sa steaa gratic la un hotel din Dublin, a povesitit ca primește amenințari cu moartea. Tânara care are zeci de mii de fani pe rețelele sociale și-a dorit o colaborare cu un hotel din Dublin, cerând sa…

- Valentina Pelinel a notat pe retelele de socializare un mesaj emotionant pentru Cristi Borcea, tatal fiului lor, Milan. "La Multi Ani, dragostea mea! Noi te iubim si te pretuim in fiecare zi ca si cum ar fi ziua ta! Tu stii cel mai bine si simti cat de mult te iubim si cat de uniti suntem…

- Harry Uzoka, un model in varsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, intrucat tanarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.

- "Viata nu-mi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut totul. Urasc epoca asta", a explicat actorul in varsta de 82 de ani la finalul interviului cu Valerie Trierweiler intitulat "Moi, Delon: l'interview de sa vie".

- George Papagheorghe ii tine locul lui Cove cat timp, co-prezentatorul Adelei Popescu este ocupat cu filmarile noii emisiuni tv in care mamele isi insoara fiii. Adela este nevoita sa prezinte emisiunea alaturi de diversi barbati, iar acest lucru nu schimba cu nimic formatul emisiunii, potrivit click.ro.…

- Jorge i-a luat locul lui Cove la Vorbește lumea. Emisiunea a inceput un an nou plin de voie buna și divertisment de cea mai buna calitate pentru a le oferi telespectatorilor dimineți pline de relaxare, sfaturi de lifestyle și sanatate. Cat timp Cove ii da o mana de ajutor lui Cupidon, incercand sa gaseasca…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Mașina ta e mai veche de de 12 ani? 2018 incepe cu o veste proasta pentru tine Atenție, șoferi! Daca aveți mașini mai vechi de 12 ani veți trece mai des pe la Inspecția Tehnica Periodica. Legea a intrat in vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ prevede și beneficii pentru romanii cu mașini noi. Ei…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" iși ia la revedere intr-un mod sincer și frumos anului 2017. Aceasta a postat un mesaj pe Instagram prin care vorbește despre momentele prin care a trecut in 2017, dar și despre speranțele pentru 2018.

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- Cantareața Rihanna i-a adus un omagiu verișorului ei, alaturi de care și-a petrecut Craciunul, și care a fost impușcat mortal in urma cu o zi. Cantareața, care s-a aflat acasa, in Barbados, de sarbatori, cere sa se puna capat violenței cu arme, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- În urma cu un an, chiar în ziua de Craciun, trupul lui George Michael era descoperit în casa sa de iubitul artistului, Fadi Fawaz. Moarte starului a venit ca un soc pentru milioanele de fani ai lui Michael, dar mai ales pentru fotograful de 44 de ani.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Reprezentantii institutiei de invatamant superior au transmis un mesaj dupa tragedia din familia prof. univ. dr. Bogdan Maleon, care a fost gasit mort alaturi de sotie, in prima zi de Craciun.

- O femeie a avut o cadere nervoasa și a amenițat cu moartea toți pasagerii unei aeronave, dupa ce a fost prinsa ca fumeaza. Incidentul bizat a avut loc la bordul unui avion al companiei Southwest Airlines care avea ruta Portland – Sacramento, potrivit mirror.co.uk. Femeia a amenințat cu moartea toți…

- Medicul Roxana Hotoboc, care a fost declarat cel mai bun angajat in luna februarie al celui mai mare spital din Londra, a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook cu privire la disparitia Regelui Mihai.

- Medicul Roxana Hotoboc, care a fost declarat cel mai bun angajat in luna februarie al celui mai mare spital din Londra, a transmis un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook cu privire la disparitia Regelui Mihai.

- Regele Mihai a intrat in istorie ca un curajos om de stat, prin faptul ca si-a condus tara in alianta antihitlerista, arata Ambasada Rusiei la Bucuresti, intr-un mesaj de condoleante, la moartea fostului suveran roman."Ambasada Rusiei la Bucuresti, cu regret, a aflat despre moartea fostului…

- "S-a stins ultimul sef de stat care a schimbat soarta Razboiului Mondial!", "A murit ultimul Rege al Romaniei!". Asa au anuntat trusturile de presa din toata lumea disparitia Majestatii Sale.

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a scris pe Facebook cateva ganduri la disparitia regelui Mihai I pe care l-a iubit, numindu-l „un suflet apropiat, curat, care si-a pastrat inocenta de-a lungul vietii” si care „avea maretia maiestatii: simple, zambitoare, calde”.

- Țara a pierdut pe regele Mihai I. Așa incepe mesajul postat acum cateva clipe de custodele coroanei romane. Incepe un nou timp pentru Casa Regala a Romaniei. Cu aceleași principii și sentimente ca ale tatalui meu, voi continua sa servesc interesele fundamentale ale poporul roman", a transmis Principesa…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, scrie, marți, pe Facebook, dupa moartea Regelui Mihai ca in aceasta situație cuvintele nu pot exprima regretul simțit in fața unei plecari definitive. ”Ne exprimam compasiunea și condoleanțele noastre pentru pierderea inestimabila suferita de intreaga țara.…

- Aflat intr-o vizita la Shaghai, fostul premier Adrian Nastase a scris, pe blogul personal, un mesaj de condoleante dupa auzul vestii ca Regele Mihai I a trecut la cele vesnice. Fostul lider social-democrat a vorbit si despre intalnirile pe care le-a avut cu Majestatea Sa pe vremea cand a fost sef…

- Mesaj de condoleante transmis de MApN dupa moartea Regelui Mihai I Mesajul de condoleanțe al ministrului apararii naționale adresat Casei Regale a României La încetarea din viața a Majestații Sale Regele Mihai I, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a transmis Casei Regale…

- Binecunoscuta actrița Carmen Tanase a scris un mesaj extrem de dur dupa moartea Regelui Mihai. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai I, care a incetat din viața marți , 5 decembrie 2017. Regele Mihai, care a fost alungat de doua roi din țara , era bolnav de multa vreme și s-a stins din viața…