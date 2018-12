Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Berecleanu a postat pe contul de socializare, in Ajun de Craciun, o imagine, in care apare impreuna cu mama ei, iar alaturi a scris un mesaj emoționant, in prag de sarbatori. Andreea Berecleanu va petrece de sarbatori in familie „Ne pregatim de Craciun, nu uitam de taina bucuriei Nașterii Domnului,…

- Lavinia Pirva este insarcinata pentru prima oara, iar vestea cea mare a fost data intocmai de Ștefan Banica. Artistul a dezvaluit ca va deveni tata chiar in timpul concertului susținut la Sala Palatului in acest weekend. Lavinia Pirva și Ștefan Banica vor deveni parinți pentru prima oara. In timpul…

- Un barbat de 65 de ani a primit o noua șansa la viața, dupa un dublu transplant de rinichi de l un donator aflat in moarte cerebrala. Pacientul a transmis un mesaj emoționant, in care mulțumește rudelor celui de la care a primit organele.

- Ministerul Apararii Nationale a facut public numele militarului decedat in tragicul accident produs vineri dimineata in Gara din Alba Iulia si a transmis un mesaj emotionant in memoria acestuia.

- Andreea Marin a postat un mesaj tulburator dupa operația dificila prin care a fost nevoita sa treaca. Mesajul poate fi citit pe pagina de socializare a divei, iar prietenii sai virtuali au putut, in sfarșit, sa rasufle ușurați. Andreea Marin a fost pe maini bune – i-a și mulțumit, in mesaj, doctorului…

- Regina Elizabeth a II-a l-a descris pe printul Charles drept "un mostenitor al tronului dedicat si respectat", cu ocazia unei petreceri organizate miercuri seara pentru a marca a 70-a aniversare a acestuia, potrivit skynews.com.

- Toata lumea vorbește despre el ca a ramas falit dupa desparțirea de Andreea Marin, dar Tuncay Ozturk este un barbat fericit și implinit, chiar daca amorul nu mai este pe primul loc in viața sa.

- Vedete si modele in scaun cu rotile au defilat la Gala Atipic Beauty 2018. Mesajul este emotionant! Palatul Parlamentului a gazduit joi seara Gala Atipic Beauty 2018, avandu-i ca Art Director pe Alin Galatescu, initiator Magda Coman si coproducator/amfitrion, Andreea Marin. Evenimentul transmite publicului…