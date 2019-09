Stiri pe aceeasi tema

- Soția militarului roman Ciprian Stefan Polschi, care a fost ucis joi, 5 septembrie, la Kabul, Afganistan, a publicat un mesaj sfașietor pe platforma de socializare Facebook. Femeia a ramas singura cu cei doi copii ai lor, care au nevoi speciale.

- Militarul roman care si-a pierdut viata joi, in Afganistan, este caporalul cls. a III-a Ciprian-Stefan Polschi, care indeplinea functia de sofer in cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul, informeaza Ministerul Apararii Nationale. "Militarul si-a pierdut viata ca urmare a exploziei unei…

