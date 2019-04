Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice", ce apartine USR, este constitutionala. Proiectul urmeaza sa mearga acum in Parlament pentru dezbatere. Initiativa "Fara penali in functii publice" propune…

- Grupul energetic anglo-olandez Shell a anuntat marti ca va incepe luna viitoare forajele exploratorii pentru titei si gaze in largul coastei Marii Negre din apele teritoriale ale Bulgariei transmite Reuters. Shell s-a aliat cu grupul spaniol Repsol si firma australiana Woodside Energy dupa…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, miercuri 27 martie 2019. Prin Dispozitia nr. 263 din 21 martie 2019, primarul municipiului Buzau a convocat Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru miercuri, 27 martie 2019, ora 15.00, sedinta care va avea…

- Dan Barna i-a mulțumit vineri, lui Nicușor Dan pentru ca a acceptat sa ajute USR revenind în partid pentru a-și pune semnatura pe protocolul Alianței USR-PLUS, în condițiile în care în registrul partidelor el figureaza ca reprezentant legal. Barna a spus ca USR și PLUS…

- Simona Halep s a pregatit alaturi de una dintre principalele sale rivale din circuitul WTA inainte de debutul la turneul de la Indian Wells, scrie digisport.ro.Romanca s a antrenat impreuna cu Karolina Pliskova, cehoaica aflata pe locul 5 in clasamentul mondial.WTA Insider a postat o poza cu Halep si…

- CHIȘINAU, 26 feb– Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova a lansat un concurs pentru cetațenii care vor sa participe, alaturi de deputați, la prima ședința a Parlamentului de legislatura a XXI, ales în data de 24 februarie. Concursul este adresat elevilor în vârsta…

- Președintele filialei PSD București, Gabriel Mutu, l-ar fi lovit pe viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, cu o sticla cu apa, susține acesta din urma. Badulescu il acuza pe Gabriel Mutu ca a facut presiuni asupra consilierilor generali PSD pentru a introduce pe ordinea de zi și a vota proiectul…

- Proiectul de buget nu a fost inca supus dezbaterii publice si nici discutat in sedinta de miercuri a Guvernului, existand posibilitatea ca acesta sa fie aprobat intr-o sedinta extraordinara a Executivului.