- In biroul lui Liviu Dragnea se afla, potrivit Mediafax, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, premierul Mihai Tudose si ministrul de Externe, Teodor Melescanu. La ora 12.00, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa dea vot final pe proiectul de buget pentru anul 2018.…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale risca sa puna in pericol progresele facute de tara…

- Ambasadele UE trag un semnal de alarma, dupa adoptarea legilor Justiției: Risca sa puna in pericol progresele Romaniei, se arata intr-un comunicat comun al Ambasadelor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania. ”Facem apel la parțile implicate in proiectul de…

- Un protest de amploare se anunta din nou in seara de miercuri, 20 decembrie, in toata tara. Mesajul prin care romanii se indeamna sa iasa in strada este „No, hai!“. „Sa aparam Justitia de infractorii din Parlament!“, spun manifestantii care demonstreaza impotriva politicii PSD de modificare a Legilor…

- Intr-un comunicat de presa transmis marti, ANOSR spune ca se doreste distrugerea completa a tot ceea ce presupune un stat de drept."Practic, prin inconstienta si incompetenta de care au dat dovada parlamentarii, Romania hotilor si nelegiuitilor va deveni Romania noastra. Iar studentii nu…

- Judecatorul Dragos Calin, care a protestat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale, a afirmat ca manifestarea organizata de magistrati nu are nicio legatura cu politicul, ci vizeaza…

- Cateva sute de magistrati au iesit in aceasta dupa-amiaza pe scarile din fata cladirii ce adaposteste Curtea de Apel Bucuresti. Este vorba despre un demers menit a atrage atentia asupra modificarilor ce se doresc a fi aduse legilor Justitiei. A fost un demers in liniste. In care nu s-a dat glas nemultumirilor,…

- Consiliul Superior al Magistraturii i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, o scrisoare deschisa in care precizeaza ca "Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor drepti". Stire in curs de actualizare. AGERPRES/(AS…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Update Protestele iau drumul spectacolului cu viteza. Cateva sute de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru „sustinerea Justitiei”, purtand benzi negre la gura si la ochi. Legați la ochi și la gura, așa cum cred ei ca va deveni justiția, protestatarii…

- Update Protestele s-au colorat. Cateva zeci de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru „sustinerea Justitiei”, purtand la gura si ochi benzi negre. Protestatarii au stat cu fața spre Palatul Victoria, in tacere, timp de 30 de minute. Apelul pentru flashmob…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri. ”Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma…

- "Duminica incercam și altceva. Haideți sa ne strangem cu toții la ora 15.00 in Piața Victoriei și sa facem cel mai mare flashmob pentru susținerea Justiției. Dupa ce ne strangem, ne punem cu benzi negre pe ochi și stam in tacere 30 de minute. Fara sa vedem, fara sa putem spune ceva. Neputincioși.…

- Mesajul este scris atât în limba româna, cât și în maghiara. “Ne adresam prietenilor nostri maghiari. În parlament exista niste oameni care spun ca va reprezinta, ca vorbesc în numele populatiei maghiare din România. Acestia sunt…

- Persoane necunoscute au amplasat, marti, la intrarea in sediul Partidului Social Democrat Alba, candele si lumanari in semn de protest fata de modificarile la legile Justitiei adoptate de Parlament, acestea fiind insotite de un mesaj prin care social-democratilor li se reproseaza ca „au omorat democratia”.…

- Reactia judecatorului vine dupa ce Tudorel Toader a adus argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului Justitiei, dand exemplul Frantei, unde procurorii sunt plasati sub controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie. El a adus ca argument…

- Consiliul Constituțional al Franței – echivalentul Curții Constituționale a Romaniei – a decis, vineri, ca procurorii sa se subordoneze in continuare ministrului justiției, acest raport neafectand in niciun fel independența anchetatorilor din Parchete. Decizia Consiliului Constituțional francez vine…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul CSM, ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Reacția acestuia vine dupa ce deputații au adoptat pe articole ieri, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea…

- Gratiile nu-i stau in cale omului de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, acesta revenind cu o noua postare soc pe blogul personal. Vantu a lansat un atac dur la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa mesajul transmis de catre Departamentul de Stat al SUA. Afaceristul merge si mai departe si sustine…

- Organizatia judeteana a USR Tulcea le solicita parlamentarilor din judet sa-si declare public pozitia fata de legile Justitiei si cere sprijinul populatiei „ingrijorate” in legatura cu modificarile facute in pachetul de legi privind Justitia sa trimita cate o scrisoare de protest in acest sens reprezentantilor…

- "Dupa doua saptamani suntem in acelasi loc, practic, trebuie sa traducem limbajul diplomatic in limbajul cetatenilor. In momentul in care in mesaje oficiale, acum doua saptamani in MCV, ieri si astazi in mesajul Departamentului de Stat al Statelor Unite gasim cuvinte precum ingrijorare, preocupare,…

- Scurt si devastator: asa poate fi caractezizat comunicatul emis luni de catre Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarea legilor Justitiei care se pune la cale la Bucuresti. Este vorba de patru randuri, care incapsuleaza cea mai severa evaluare pe care ne-o face partenerul nostru strategic…

- Analistul Radu Tudor a reacționat, dupa mesajul venit din SUA privind modificarea legilor Justiției. Departamentul de Stat al SUA reacționeaza ferm la proiectele de modificare ale legilor Justiției care se...

- Premierul Mihai Tudose le-a marturisit, luni, la Parlament, jurnalistilor ca nu se simte vizat de proteste. Prim-ministrul sustine ca principalele nemultumiri ale manifestantilor, modificarile la legile justitiei, precum si Codul fiscal, sunt in Parlament si nu la Guvern. Citeste si: Premierul…

- Deoarece tara noastra a refuzat sa onoreze pretentiile financiare ale unui consortiu international, confirmate printr-o decizie a Curtii de Arbitraj de la Zurich (Elvetia), dar nerecunoscute de Justitia din Romania, orice nava a Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) poate fi confiscata daca…

- Peste 20.000 de oameni au ieșit duminica in București la proteste. La un moment dat, au avut loc scene tensionate. Cand protestatarii au vrut sa plece din Piața Victoriei spre Bulevardul Lascar Catargiu, forțele de ordine au facut cordon calare in fata manifestanților. Cristina Guseth, care a fost…

- "Este o denaturare grosolana a evenimentului. Eu am fost invitat la o dezbatere, de Grupul de Dialog Social. La aceasta dezbatere am intrebat cine sunt invitati, mi s-a confirmat ca au fost invitati reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare, reprezentanti ai societatii civile, ai uniunilor…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania(UNJR) vrea sa scoata serviciile de informatii din Justitie prin lege, o serie de modificari propuse la actele normative privind sistemul judiciar prevazand pedepse cu inchisoarea de pana la 15 ani pentru racolarea sau tentativa de racolare a judecatorilor,…

- La momentul de fata e sedinta la Curtea Constitutionala, la care este prezent si ministrul Justitiei. Este vorba despre o intrevedere a CCR in cadrul careia se analizeaza sesizarea depusa de catre al doilea om in stat, in dosarul “Insula Belina”. Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a decis…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, in contextul publicarii raportului MCV de catre Comisia Europeana, ca „Romania a facut pași inapoi” in domeniul reformei sistemului judiciar, respectiv „guvernarea PSD agreseaza Justiția”.

- „Justiția" și afacerea Dreyfus In 2017, Editura Universitații „Alexandru Ioan Cuza" din Iași a tiparit volumul L'Affaire Dreyfus et ses consequences, coordonat de rigurosul și cunoscutul istoric Carol Iancu (Montpellier). Subiectul este notoriu: Cu merite, ce au atras decorații, în serviciul…

- Legislatie europeana impune ca repausul saptamânal neîntrerupt acordat salariaților sa fie de minimum 24 de ore în decursul unei perioade de șapte zile. Nu conteaza însa când anume se acorda acest repaus, potrivit unor lamuriri recente ale Curții de Justiției…

- In perioada 2 - 4 noiembrie 2017, domnul Jean-Claude Marin, procurorul general al Parchetului General al Curții de Casație a Franței, efectueaza o vizita de lucru in Romania, la invitatia domnului Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ),…

- "Justiție și valori", o noua carte scrisa de Andrei Marga Intr-o noua carte, sub titlul Justiția și valorile (Editura Ratio &Revelatio, Oradea, 2017), profesorul Andrei Marga continua desfașurarea viziunii sale cu o examinare a justiției din perspectiva dreptații ca valoare conducatoare. Volumul reunește…

- Justiția britanica a stabilit vineri ca separarea stricta a fetelor de baieți in cadrul aceleiași școli este ilegala. Decizia in acest sens a Curții de Apel din Londra, care se refera la școala musulmana Al Hijrah din Birmingham, se poate repercuta și asupra altor instituții de invațamant cu politici…

- Rectorul Universitatii din Oradea, Constantin Bungau, nu se mai afla sub control judiciar. Decizia a fost luata de catre judecatorii Curtii de Apel Oradea. Aceeasi masura a fost luat si in cazul Floarei Chipea, fostul decan al Facultatii de Stiinte Socio-Umane, si in cazul psihologului Camelia Dindelegan.