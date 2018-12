Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca dupa 15 februarie se va discuta in coalitie si cu Guvernul despre data la care va ajunge proiectul de buget pe 2019 in Parlament. "Dupa anul nou o sa ne strangem din nou la partid, o sa discutam si o sa pregatim iesirile publice pe domeniul economic si…

- „OFSD face apel la pace politica, asa cum a facut si premierul Viorica Dancila, pentru a avea in urmatoarele sase luni o presedintie a Consiliului UE de succes. Nu exista nicio emotie in ceea ce priveste eventuala motiune de cenzura. PSD, prin vocea femeilor social-democrate, spune cu responsabilitate…

- Liberalii au propus miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, revocarea presedintelui acestui for, Liviu Dragnea, si a vicepresedintelui Florin Iordache. ‘Ati condus sedinta de plen de declaratii politice in afara Regulamentului, intrucat Biroul permanent a desemnat-o pe doamna Mihalcescu sa conduca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința CEx PSD, ca s-a abținut la vot in cazul numirii lui Ilan Laufer la ministerul Dezvoltarii, acesta din urma deținand un portofoliu și in Cabinetul Tudose."Cred ca s-a incheiat acea agenda proprie (n.r.: la care facea referire Gabriela…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa sedinta CEx PSD, ca nu s-a pus in discutie excluderea Gabrielei Firea si nu s-a intalnit cu primarii de sectoare pentru a desfiinta Capitala.

- Liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au reinceput, in ultimele zile, atacurile la adresa presedinelui Klaus Iohannis si a procurorilor, mai ales dupa ce au aparut noi informatii despre legaturile familiei Dragnea cu persoane din Tel Drum, dar si dupa ce DNA a trimis…

- Președintele PSD a vorbit despre tragedia de la Colectiv, la 3 de la tragicul evenimentul în urma caruia au murit 65 de oameni.Liviu Dragnea a afirmat ca nu vrea sa rascoleasca familiile îndurerate, dar a tensionat spiritele cu o concluzie personala pericuoasa: "ceva i-a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a transmis un mesaj cu tenta anti-europeana, dupa ce a ieșit de la votul referendumului pentru redefinirea familiei.În mesajul de la ieșirea de la vot, Liviu Dragnea și-a tradat intențiile legate de schimbarea tonului în raport cu Europa.…