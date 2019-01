Medicul precizeaza ca ”homeopatia este eficienta doar in sindromul buzunarelor preapline, iar in rest ... nu trateaza absolut nimic”. De asemenea, Radulescu atrage atenția ca ”nu exista detox, e un marketing care ia mințile multora”. La doar 10 ore de la postarea pe Facebook, acest mesaj fusese distribuit de peste 2600 de ori, scrie ProTV. Mesajul integral al medicului: 1. Homeopatia este eficienta doar in sindromul buzunarelor preapline. In rest nu trateaza absolut nimic. 2. Nu e nicio relatie intre vaccinuri si autism. Oricat ar inventa sau scormoni unii.