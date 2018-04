Mesajul de Pasti al Excelentei Sale Martin Roos, episcop romano-catolic de Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Nicolae Bordasiu, de la Biserica Sfantul Silvestru din București, care a suferit prigoana, temnița și represaliile regimului comunist, le transmite romanilor de Florii sa fie uniți in credința, pentru ca numai așa vor invinge toate ispitele și asupririle. ”Poporul roman ar trebui sa fie…

- Va prezentam mesajul Excelentei Sale Martin Roos, episcop de Timisoara: Iubiți frati si surori in credința creștina, In mesajele pascale transmise de reprezentantii diferitelor confesiuni crestine cu ocazia Solemnitatii Invierii Domnului nostru Isus Cristos, putem retine adesea…

- Crestinii romano-catolici marcheaza Vinerea Mare – ziua in care a fost rastignit Hristos. In aceasta zi de doliu si de post negru, credinciosii retraiesc patimile Mantuitorului. Multi dintre credinciosii greco- si romano-catolici au refacut, miercuri seara, Drumul Crucii. Cativa tineri au interpretat…

- Timisoara ramane cu un singur secretar de stat in cabinetul Viorica Dancila. Dupa ce ieri regizorul Ion Ardeal Ieremia a fost numit secretar de stat in Ministerul Culturii, astazi, Simona Teighiu Jurj a fost demisa din functia de secretar de stat pe care o detinea in cadrul Ministerului Economiei de…

- Trei zile de actiuni pentru elevii din vestul tarii. Invitatia facuta de Universitate celor care doresc sa urmeze o facultate: "Become your best!" Elevii de toate varstele, parintii si profesorii sunt asteptati in aceste zile la Universitatea de Vest din Timisoara, pentru a lua parte la actiunile organizate…

- Dupa ce a pierdut centura WBA in fata ucraineanului Valentyn Golovko, Flavius Biea asteapta o confirmare a disputarii revansei pentru titlul continental WBA. Flavius Biea (12 victorii si o singura infrangere la profesionisti) se pregateste pentru un meci de palmares care va avea loc in 13…

Intr-o comuna de langa Timișoara va avea loc sambata și duminica, intre orele 10 și 19, un targ caritabil de Paști.

- Dupa ce anul trecut doi elevi de la Școala Gimnaziala Ploscuțeni au ajuns pe podium la Olimpiada de religie, cultul romano-catolic, organizata la Timișoara (Nicu Ramona din clasa a VIII-a - locul III și Tomozii Robert Maximilian din clasa a VII-a – mențiune), anul acesta s-au calificat pentru etapa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile locale, in perioada Sarbatorilor Pastelui romano-catolic (30 martie – 2 aprilie 2018), pe intreg teritoriul ungar se aplica…

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada Sarbatorilor Pastelui romano-catolic (30 martie - 2 aprilie 2018), pe intreg teritoriul ungar se…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada Sarbatorilor Pastelui romano-catolic (30 martie – 2 aprilie 2018), pe intreg teritoriul ungar se aplica restrictii de circulatie.

- Episcopul romano-catolic Bocskei Laszlo a felicitat, zilele trecute, o enoriasa din satul Fagetu, judetul Salaj, cu prilejul implinirii varstei de 103 ani. In acest sens, inaltul prelat s-a deplasat in localitatea care se afla la limita a trei judete – Bihor, Salaj si Cluj. “Am aflat din raportul parohului…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa , scoate și Craiova din programul de iarna, dupa ce a luat aceeași decizie și in legatura cu Oradea și a inchis baza de la Timișoara, scrie Profit.ro. Decizia de a nu mai opera pe aeroportul din Oradea a fost luată…

- Trimiterea unui mesaj la un numar greșit poate fi un dezastru, dar ceva uimitor s-a intamplat atunci cand o femeie a trimis o imagine destinata iubitului ei unui barbat necunoscut. O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți. In paralel, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- DIICOT Timișoara, împreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, în aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pâna în vestul Europei

- Sambata, 3 martie 2018, la Biserica ,,Sfinții Trei Ierarhi’’ din Cugir s-a desfașurat modulul ,,Sanatate și credința’’, susținut de doamna dr. Lavinia Bratu, profesor la Universitatea de Medicina și Farmacie ,,Victor Babeș’’ din Timișoara. Acest prim modul din proiectul național ,,Școala Familiei’’…

- La invitatia presedintelui Iustin Cionca si a rectorului Universitatii de Vest „Vasile Goldis”, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, in baza parteneriatului dintre cele doua institutii, o delegatie a Districtului Tubingen (Germania), condusa de presedintele Joachim Walter, se afla in aceste zile in…

- Noua destinatie a dezvoltatorilor imobiliari. Orasul aflat la un pas sa intreaca Bucurestiul si Cluj Este noua destinatie imobiliara a dezvoltatorilor de locuinte. Pretul mediu al apartamentelor depaseste 1.000 de euro/mp. Constanta se înscrie astfel în lista celor mai mari piete rezidentiale…

- Postul Mare, dinaintea sarbatorilor de Paști, inseamna mai mult decat abținerea de la a manca diferite produse din carne, oua, branzeturi și alte alimente interzise. Preoții spun ca postul se bazeaza mai mult pe curațenia sufleteasca. Daca v-ați propus sa treceți pe la biserica in aceste saptamani de…

Doar fiindca nu mai este un subiect de interes pentru presa și politicieni, nu inseamna nici pe departe ca așa-numita criza a refugiatilor s-a terminat...

- Celebrul sistem de management al traficului care a impanzit Timișoara cu semafoare face pui la... Slobozia. Primaria din orașul ialomițean e dispusa sa plateasca peste 25.000 de euro sa vada daca renteaza sa faca așa ceva și acolo.

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, mama unui copil cu autism din Timisoara arata ca nu accepta scuzele exprimate public de premierul Viorica Dancila dupa o declaratie in care i-a numit „autisti“ pe cei care ar dezinforma Uniunea Europeana.

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in „diverse batalii”, dar ca este un om „ultrapasnic si ultratolerant”.

- Cu acest prilej, la CSM Școlar Reșița a debutat noua achiziție, Alexandru Morar, un jucator originar din Sannicolau Mare, care a evoluat ultima oara la ADEP Satu Mare. Tot in meciul de la Timișoara a revenit intre buturile echipei reșițene legendarul Cristian Ionescu, triplu caștigator al…

- Anul acesta, o serie de lucrari va demara la Luncavita si Verendin, dupa ce Nicolae Ion Velescu a semnat trei contracte de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Proiectele sunt finantate prin Programul National pentru Dezvoltare Locala II si depasesc 5.000.000…

- Zeci de persoane au fost evacute in urma cu scurt timp din zona magazinului Kaufland, situat in comuna Dumbravita. La fata locului intervin de urgenta echipaje din partea ISU, politie, jandarmi si Del Gaz Grid, dupa ce o conducta magistrala de gaz metan a fost fisurata. Circulatia in zona a fost oprita,…

- Dupa intalnirea cu scantei de la Primaria Municipiului Timișoara, membrii echipei TM2021 au venit in fața unei sali aproape pline sa prezinte ce rezerva anul 2018 pentru timișoreni din punct de vedere cultural. Mai intai, directorul executiv al asociației, Simona Neumann, a prezentat…

Dupa un scurt sondaj de opinie pe o rețea de socializare, primarul Timișoarei a decis sa lase gratuitațile acordate celor care folosesc transportul public...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- Curtea de Apel Târgu Mures a respins, marti, prin hotarâre defintiva, înfiintarea liceul Teologic romano-catolic din Târgu Mureș, anunta Agerpres. Hotarârea este definitiva.

- Mesajul transmis de Mirabela Dauer dupa ce a fost operata. Artista a postat pe contul de socializare, cateva cuvinte pentru fanii ei. Aceasta se afla in continuare sub supravegherea medicilor. „Am inteles multe, dar niciodata pe mine. Nu m-am inteles in nici o secunda. Am ales de atatea ori persoanele…

- Slabeste eficient cu dieata cu morcovi Dieta cu morcovi cunoaste foarte multe variante, insa toate au la baza pierderea in greutate prin consumul de morcovi. Înaintea micului dejun: un pahar cu apa în care ai amestecat o lingurita cu miere de albine si una cu otet de mere. Asteapta…

- Decebal Fagadau și-a dat seama de ce s-a schimbat Clujul in bine (și Constanța nu) Clujul a ajuns un reper pentru orașele din Romania. Se dezvolta rapid și frumos, se investește pe masura, devenind cel mai cautat oraș de catre romanii care vor sa se stabileasca in alta localitate. Ca orașul este…

- Jukebox & Bella Santiago s-au clasat pe primul loc, cu cel mai mare punctaj (58 din 60 puncte), cu piesa “Auzi Cum Bate” si au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timisoara. Piesa a fost notata cu punctaj maxim…

- In familia Marei Banica e sarbatoare astazi. Jurnalista isi sarbatoreste mama si i-a facut o urare cu totul si cu totul speciala. Vedeta a asternut pe o retea de socializare cateva randuri pentru cea care i-a dat viata, iar mesajul ei i-a emotionat pe internauti. Cea care a avut lacrimi in ochi cand…

- Incep preselecțiile pentru sezonul opt Vocea Romaniei. Ana Munteanu, caștigatoarea sezonului șapte, le-a transmis tuturor sa indrazneasca sa urce pe scena show-ului, pentru a-și demonstra talentul. Toți cei care au calitați vocale remarcabile, pentru care muzica reprezinta mai mult decat un stil de…

- LIVE Care sunt provocarile pieței muncii in 2018 Invitat in studioul Realitatea FM Cluj, de la ora 13:00, Claudia Indreica, managing partner al companiei de resurse umane Psihoselect. De acelasi autor Te casatoresti in 2018? Primaria Cluj propune o noua locatie pentru cununiile civile Dr. Quinn:…

- „Ai parcat pe pista de biciclete, știm ca te grabești și ca nu prea sunt locuri de parcare prin oraș, dar asta putea fi o amenda intre 250 și 625 de lei și 2 pana la 3 puncte penalizare la permis. Te rugam lasa pistele de biciclete pentru bicicliști, pentru ca o bicicleta in plus inseamna…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Mirabela Dauer a fost supusa unei interventii chirurgicale complicate, vedeta a incercat sa isi linisteasca prietenii. Artista a postat un mesaj pe o retea de socializare.

- Tanarul tașnadean, Romeo Kulcsar, cel care a salvat viața unei tinere donandu-i o parte din ficatul sau, mulțumește turor celor care l-au crescut, educat și i-au fost alaturi in aceste saptamani. Mesajul acestuia a fost postat pe contul sau de Facebook: „Dragi concetațeni, rudenii, prieteni, apropiați…

- Este vorba de incheierea unui contract intre SC Transal Urbis SRL și firma care a caștigat licitația din 22 decembrie 2017, organizata pentru achiziționarea a doua microbuze noi. Acestea vor acoperi necesarul de suta la suta pentru transportul urban, urmand sa circule pe arterele pe care…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- Perspectiva anului 2021, cand Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, ii lasa indiferenți pe guvernanți, considera deputatul PNL Marilen Pirtea. In același timp, Liviu Dragnea a anunțat noi și masive investiții in obiective culturale din București, Iași, Cluj și „centrul istoric” Craiova.

- Scandalul de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ia amploare, ieșind la iveala noi informații cutremuratoare despre ce s-a intamplat la granița cu Serbia in incercarea disperata ca numarul migranților sa fie cat mai mic in statistici. PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor…

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- In timp ce sarbii petreceau Revelionul pe rit vechi, in unele magazine din Timișoara au aparut deja decorațiunile pentru Paști. Iepurași din pluș, pui de gaina in ou, coșulețe pentru oua vopsite sau lumanari in diferite forme specifice acestei sarbatori stau deja pe rafturile magazinelor. Prețurile…

- Deocamdata, ASU Politehnica nu a anuntat nicio despartire sau sosire, dar staff-ul lucreaza intens. La capitolul transferuri ar putea aparea o mutarea mai mult decat surprinzatoare, mai ales prin prisma numelui si a faptului ca e un jucator din Vestul Europei. Bogdan Andone este interesat, printre…