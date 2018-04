Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției Române a transmis, joi, un comunicat de presa în care a anunțat efectivele și masurile ce vor fi luate în perioada urmatoare, titlul comunicatului fiind "Sarbatoarea Nașterii Domnului, în liniște și siguranța". "SARBATOAREA…

