- Politicienii au postat, duminica, pe retelele de socializare,mesaje pentru romani cu ocazia sfintelor sarbatori de Pasti. Liviu Dragnea: „Sa primiți Sarbatoarea Invierii Domnului cu seninatate și sa va bucurați de lumina acestor zile impreuna cu cei dragi. Va doresc Paște fericit! Hristos a inviat!”…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj de Pasti, in care spune ca aceasta perioada trebuie sa fie una in care reflectam asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru fiecare dintre noi.

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, aflat in penitenciar, l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu dupa ce președintele Senatului a fost achitat de acuzațiile de marturie mincinoasa, spunand ca este ”ipocrit” și ca a profitat mereu de pe urma funcțiilor pe care le-a deținut. Intr-o postare pe Facebook,…

- ALDE susține ca decizia Instanței supreme, care l-a achitat in dosarul de marturie mincinoasa pe Calin Popescu Tariceanu, arata ca mai sunt judecatori care actioneaza independent si rezista la presiunile existente și intreaba cine raspunde ca liderul partidului a fost denigrat.”Decizia in…

- "A fost o placere sa ma intalnesc, in cadrul vizitei in Statele Unite, cu Mike Pence, vicepreședinte SUA și președinte ex-officio al Senatului SUA, dar și cu gen.lt.(r) Keith Kellogg, consilierul sau pentru securitate naționala. In discuțiile pe care le-am avut, am subliniat importanța aprofundarii…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a spus, intr-un mesaj pe Facebook, ca decizia privind candidatura sa la Presedintia Romaniei "nu se ia cand anunta propaganda altor state si presa care dezvolta astfel de manipulari". Tariceanu a mai vorbit și despre "o tendinta de implicare a unor factori…

- Importanta Legii bugetului nu a reusit sa ii rupa pe deputati si senatori de telefoanele mobile. In timp ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, prezenta principalele masuri din bugetul pe 2019 si nota chiar importanța acestor dezbateri, parlamentarii s-au ocupat cu altele. Au vorbit cu colegii,…