- Sarbatorile de iarna si ale Anului Nou sunt pentru multi o mare provocare atunci cand vine vorba de mesaje, mai jos gasiti cateva idei de mesaje de Craciun frumoase si de urari, pentru a le arata celor apropiati ca va ganditi la ei. MESAJE DE CRACIUN. URARI DE CRACIUN. FELICITARI. Mai jos gasesti…

- Craciunul este perioada cand copiii ii spun Mosului ce doresc si adultii platesc. Craciunul este perioada in care aprindem focul ospitalitatii in casa si cel al dragostei in inimi. Este un bun moment pentru impacare. Fie ca sunt scrise din suflet, fie ca sunt mesaje haioase preluate de pe…

- Mesajul premierului Viorica Dancila cu ocazia sarbatoririi Craciunului. "Dragi romani, Va doresc sa aveți parte de liniște și sanatate alaturi de cei dragi. Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos sa va bucure sufletul și sa va aduca belșug și voie buna in case! Craciun fericit!"

- Mesaje de Craciun pentru familie si prieteni Craciunul este despre timp petrecut cu familia si cu prietenii. Este despre a crea amintiri care sa dureze o viata. Craciun fericit tie si familiei tale! *** Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi,…

