"Omul a devenit lacom si vorace. A avea, a aduna bunuri pare a fi sensul vietii pentru multi oameni", a spus liderul a 1,3 miliarde de catolici din intreaga lume, in fata a aproximativ 10.000 de credinciosi adunati ca in fiecare an in Bazilica Sfantul Petru din Roma.



''O voracitate insatiabila traverseaza istoria omenirii pana la paradoxurile de astazi; unii se duc la banchete, in timp ce multi altii nu au paine pentru a trai ", a spus Papa sub baldachinul realizat de Bernini, unde numai Suveranul Pontif este autorizat sa oficieze liturghia.



''Trebuie sa se depaseasca culmea…