"In Ajunul Craciunului ne-am strans toti: nepotei, copii, bunici, parinti si colindatori in jurul bradului. Micuta Anastasia a primit pentru prima data colindatori si a fost tare curioasa sa vada ce fac “experimentatii” in ale Mosului, Traian jr., Radu si Sofia cu darurile primite.

Craciun fericit tuturor!", a scris Traian Basescu pe Facebook.