Stiri pe aceeasi tema

- 2019 trebuie sa fie anul schimbarilor spre bine in toate domeniile, iar visurile cetatenilor atat pe plan personal, cat si profesional sa devina realitate.Acesta este mesajul de felicitare al presedintelui Igor Dodon adresat, traditional, in noaptea dintre ani.

- Lasam in urma un An cu bune și cu rele și vom saluta un An Nou plin de speranța, in care va rog sa intrați, dragi locuitori ai comunei Daești, doar cu ganduri bune. Va doresc liniște sufleteasca, sanatate, fericire și multa incredere in ceea ce va propuneți. Impreuna vom face ca Anul Nou sa fie o punte…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat ca este in interesul Germaniei sa-si asume o mai mare responsabilitate la nivel global intr-un moment in care multilateralismul este obiectul unor atacuri constante, relateaza AFP.In alocutiunea sa traditionala de Anul Nou, Merkel a mentionat faptul…

- Anul 2019 sa ne aduca lumina, bucurii si impliniri. Sa avem cu totii sanatate, pace si iubire. Sa primim darul Noului An cu sentimente de pretuire si recunostinta. Impreuna cu cei dragi, sa impartasim speranta pentru viitor. La multi ani! Dr. Viorica Chereches, deputat liberal de Maramures The post…

- Ca politicienii nu au memorie - sau nu vor sa aibe, pentru a nu fi confruntați cu propriile minciuni, erori sau excese - este de acum un truism.Ghinionul lor consta in faptul ca memoria peliculei și a hartiei funcționeaza fara sincope și le reamintește ceeace vor sa uite. Un caz emblematic este Calin…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Simona Halep a ajuns la un acord cu Banca Transilvania in vederea unui parteneriat. Liderul mondial a facut anuntul pe pagina personala de Facebook. "Sunt foarte fericita sa va spun despre noul meu parteneriat cu Banca Transilvania. Acesta este mesajul nostru pentru Romania", este mesajul…

- Liberalii au votat, luni, in BEx al PNL, demararea procedurii de revocare a președintelui Autoritații pentru Protecția Datelor, Ancuța Gianina Opre, dupa scandalul anchetei Rise Project, informeaza Mediafax.Propunerea de incepere a procedurii de revocare a președintelui Autoritații pentru…