- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj romanilor in pragul noului an, in care a prezentat realizarile Guvernului pe care il conduce si ale PSD-ALDE. Ea a spus ca mai sunt multe de facut si ca programul de guvernare va fi respectat. Prim-ministrul a vorbit si despre sefia Consiliului UE, afirmand…

- "Dragi romani, 2018 a fost un an important pentru natiunea romana, am sarbatorit impreuna Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma atasamentul fata de valorile si traditiile care ne fac unici in lume si la care ne raportam pentru viitor. Privim cu incredere spre noul an si cu multumirea…

- "Fac parte din acea generatie, alaturi de generatia parintilor mei, care a avut un vis. Acest vis a fost de a ne elibera de constrangerile si de lanturile in care ne-a incatusat comunismul. Aderarea la UE a insemnat, pentru aceste generatii din care fac parte, intruchiparea unui vis de decenii, si…

- Imediat ce vin primele zile reci, amatorii de calatorii isi indreapta atentia spre destinatiile care le pot oferi cele mai spectaculoase evenimente pentru sarbatorile de iarna, fie ca e vorba despre Craciun, fie ca sunt zilele de dupa Anul Nou.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, in plenul Parlamentului European, ca romanii sunt conectati la valorile democratice si si-au facut auzita vocea atunci cand a fost nevoie, ca tanara generatie crede in Europa si ea hraneste optimismul. ”In urma cu 11 ani, cand Romania se alatura UE,…

- "Romania este o țara profund atașata proiectului european. Avem o societate vibranta și dinamica, in continua evoluție. Suntem o democrație tanara, care are resursele pentru a se perfecționa. Romanii sunt conectați activ la valorile civice. Au dovedit-o cat se poate de clar, și-au facut…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, marți, in discursul din Parlamentul European, referire la protestele din ultimul an de la București, spunand ca tanara generație și-a facut auzita vocea cand a trebuit sa "apere statul de drept"."2018 este Centanarul Romaniei moderne, care ...

- Seful statului roman a afirmat marti, in plenul Parlamentului European, ca "Europa cu doua viteze" nu este o solutie, iar Europa trebuie sa arate ca este unita si nu lasa niciun cetatean in urma. Presedintele a declarat ca este nevoie de o Europa cu o singura inima, care nu lasa niciun cetatean in urma.…