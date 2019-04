Mesajul de ADIO al lui Devis Mangia

Stiri pe aceeasi tema

- Devis Mangia a fost demis azi de pe banca formației CSU Craiova dupa infrangerea din weekend cu Viitorul, scor 1-2, ultima dintr-o serie de prestații slabe. Tehnicianul italian a transmis un mesaj prin intermediul paginii de Facebook a clubului, iar pentru a pastra autenticitatea cei ce se ocupa de…

- Prima reactie a lui Devis Mangia, dupa demiterea de la Craiova, a venit la cateva ore de la anunt. Pe pagina de Facebook a clubului oltean a fost postat mesajul italianului, prin care le-a multumit tuturor pentru sustinere, de la conducere si pana la suporteri potrivit mediafax. Mediafax redat…

- CSU Craiova a anuntat, luni, despartirea de antrenorul italian Devis Mangia si inlocuirea lui cu Corneliu Papura, informeaza News.ro.Citește și: ALERTA Tudorel Toader a DECIS - Procurorul Madalina Scarlat, propunerea pentru șefia secției judiciare penale din DNA "Corneliu Papura este,…

- CSU Craiova a anunțat azi ca s-a desparțit in mod oficial de antrenorul italian Devis Mangia, iar echipa va fi preluata de Corneliu Papura. Cu o zi inainte de a deveni antrenorul celor de la CSU Craiova, Corneliu Papura era laudat de Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, pentru inteligența sa.…

- Cornel Papura va fi prezentat oficial la U Craiova intr-o conferinta de presa care va avea loc marti, 16 aprilie, la Craiova, in jurul orei 11:00. Devis Mangia a fost instalat la Craiova in vara anului 2017. A adus primul trofeu in Banie dupa 25 de ani, Cupa Romaniei, acum un an. De asemenea, cu Mangia,…

- CSU Craiova a anunțat azi ca s-a desparțit in mod oficial de antrenorul italian Devis Mangia, iar echipa va fi preluata de Corneliu Papura. Cel mai probabil, Corneliu Papura va asigura interimatul pana la finalul sezonului, urmand ca șefii oltenilor sa gaseasca un nou antrenor pentru stagiunea urmatoare.…

- Devis Mangia (44 de ani) a fost demis de la CSU Craiova, iar in locul sau a fost numit Corneliu Papura (45 de ani), anunța site-ul oficial al oltenilor. ”Il salutam pe Devis Mangia și ii uram succes mai...

- Devis Mangia a comentat posibilitatea de a fi inlocuit la finalul sezonului cu Mirel Radoi, selecționerul U21. Mihai Rotaru ia in calcul aceasta mutare, fostul capitan al FCSB-ului fiind printre antrenorii preferați de fani. „Un lucru este daca apar informații si altul daca sunt adevarate. Daca voi…