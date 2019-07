Stiri pe aceeasi tema

- Olga Filip este instructor la Scoala de Arte si Meserii din Slatina, care are si o filiala la Dobrosloveni si a mers de multe ori cu ocazia, luata de Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. „Parea un om batran, serios”, a spus…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…

- Actorul Florin Calinescu, cel care recent a intrat in politica, a avut prima reacție dupa crimele din Caracal, care au revoltat o țara intreaga. Acesta a avut un mesaj pentru premierul Romaniei, Viorica Dancila. „Nu știm inca ce și cum s-a desfașurat toata nenorocirea din Caracal. Ce știu eu este ca…

- Audiat astazi la Tribunalul din Dolj, Gheorghe Dinca le-a prezentat procurorilor versiunea sa proprie asupra evenimentelor și a faptelor pe care le-a facut, in zilele de miercuri și joi. Presupusul criminal din Caracal susține ca a avut zile obișnuite și nicidecum nu a luat-o la ocazie pe Alexandra…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- Monica Melencu, mama fetei care a disparut pe 14 aprilie din Caracal, a ajuns sambata dimineața la casa lui Gheorghe Dinca, barbatul retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Femeia a ajuns la locul in care Gheorghe Dinca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșanu,…

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…