- ”Cer tuturor cetațenilor Romaniei sa ne ajute pentru ca maine șeful STS sa fie demis. In acest sens am lansat o campanie pe Facebook. Este o solicitare extrem de importanta pentru ca pe mine nu ma intereseaza doar emoțiile unor oameni ci ma intereseaza ca aceste capete sa cada. Acești nemernici care…

- ”De doua zile mi-am asumat aceasta lupta ca toți cei vinovați merita sa ajunga la pușcarie nu numai sa plece din funcții. Nu ma voi opri pana cand toți cei vinovați de la șeful STS-ului pana la ultimul lucrator, pana la ultimul polițist, nu vor plati cu pușcaria. Am reușit sa obțin de la președintele…

- Alin Dinca, liderul formatiei Trooper si realizator de emisiuni la postul radio Rock FM, a postat un mesaj dur la adresa autoritatilor, pe pagina personala de Facebook, cu privire la crima din Caracal care a ingrozit Romania.

- „De ani buni nepasarea, abuzurile și corupția au fost factori importanți in haosul acesta. Cazul Alexandrei ne demonstreaza din nou urmatorul lucru: corupția și incompetența ucid! Ne intalnim sa aprindem o lumanare, sa aducem o floare și sa avem un gand bun pentru Alexandra, tanara de 15 ani, care astazi…

- Alexandra a disparut de acasa pe data de 24 iulie, iar ultima oara atunci cand a urcat intr-o mașina pe care a luat-o la ocazie. La volan s-ar fi aflat chiar presupusul criminal din Caracal, Gheorghe Dinca.

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…

- Mihai Bendeac se numara printre vedetele care au reacționat public in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul a avut un mesaj tranșant la adresa celor care, spune el, ar fi trebuit sa o salveze pe Alexandra, ultima victima a presupusului criminal.

- Sute de oameni se afla in continuare in fața casei presupusului criminal in serie din Caracal. Pe tot parcursul zilei oamenii au scandat mesaje in care au cerut dreptate, dupa informațiile conform carora polițiștii nu au acționat la timp pentru salvarea Alexandrei.