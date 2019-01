Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Gabriel Oprea, fondatorul UNPR, face apel la polițiștii, jandarmii, pompierii, militarii, dar și la colegii din partid și la toți cei care ii sunt prieteni sa doneze bani pentru tratamentele de care are nevoie fetita femeii jandarm din Suceava, ucisa in luna noiembrie pe trecerea…

- Larisa se afla in caruciorul impins de mama ei, cand un sofer le-a izbit pe amandoua in plin, fara sa franeze. Ranita grav, fetita de nici doi ani poate respira acum fara ajutorul aparatelor, dar este in continuare in coma.

- Fiica de numai un an si sase luni a cuplului a fost grav ranita in accidentul rutier in care mama ei a murit. Micuta a fost operata la Iasi, dar pentru ca starea ei este foarte grava, urmeaza sa fie transferata la Bucuresti.

- Fiica de numai un an si sase luni a cuplului a fost grav ranita in accidentul rutier in care mama ei a murit. Micuta a fost operata la Iasi, dar pentru ca starea ei este foarte grava, urmeaza sa fie transferata la Bucuresti.

- Fiica de numai un an si sase luni a cuplului a fost grav ranita in accidentul rutier in care mama ei a murit. Micuta a fost operata la Iasi, dar pentru ca starea ei este foarte grava, urmeaza sa fie transferata la Bucuresti.

- Copilul in varsta de un an si sase luni al femeii care a murit, miercuri, dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni din fata Palatului de Justitie din Suceava, va fi transferat cu un elicopter...

- Cristian Dide, considerat unul dintre simbolurile mișcarii #Rezist, a publicat un mesaj șocant pe rețeaua de socializare, dupa moartea jandarmeriței din Suceava care a fost spulberata pe trecerea de pietoni, impreuna cu copilașul ei aflat in carucior. „One more down! Du-te dupa Giani”, a scris Cristian…

- Mamica ucisa pe o trecere de pietoni din Suceava a fost jandarm. Reprezentanții Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi &"Petru Rareș&" Falticeni sunt în stare de șoc, dupa ce au aflat ca Irina-Cristina Airinei a fost accidentata mortal,