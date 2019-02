Stiri pe aceeasi tema

- Natasa Raab trece prin momente cumplite! Fratele ei este grav bolnav si are nevoie urgenta de un tratament care se gaseste doar in Cuba. Cunoscuta actrita cere ajutorul tuturor oamenilor. Natasa Raab a fost si ea bolnava de cancer, dar a reusit sa invinga cumplita boala. Acum, fratele ei, in varsta…

- Momente grele in familia lui Mirel Radoi! Fratele sau, Mihai Nicușor Radoi, antrenorul naționalei U21 de fotbal a Romaniei, s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din DRobeta-Turnu Severin.

- Adrian Gradinescu, fratele celebrului comentator sportiv Emil Gradinescu, a murit duminica seara, in urma unui infarct. Adrian Gradinescu era regizor de emisie la TVR. Fratele lui Emil Gradinescu si cumnatul...

- Durere imensa in familia Savianu din Satu-Mare, dupa moartea micutului Dorian. Bebelusul a trait doar patru zile din cauza problemelor la inima. La putin timp dupa vestea tragica, tatal micutului a transmis un mesaj dureros.

- Tudor Simionov, 33 de ani, fost canotor al clubului Dinamo, a fost injunghiat cu brutalitate in noaptea de Revelion la un club exclusivist din Londra. Madalina Anghel, cea care urma sa-i devina soție lui Simionov, a postat in cursul zilei un mesaj sfașietor pe contul sau de Facebook: "In noaptea dintre…

- Adrian Mutu este la picioarele soției și are toate motivele. Sandra il face un barbat implinit și fericit. I-a daruit o minune de copil și ii este ... The post Adrian Mutu e la picioarele ei. Mesajul superb transmis timișorencei Sandra in ziua in care a implinit 25 de ani. ”Iți promit sa te iubesc intotdeauna”…

- Prietenii si familia Ancai Pop sunt in stare de soc, dupa ce indragita artista a murit intr-un grav accident. Dansatorul Emil Regle, un prieten apropiat de-al artistei, a publicat un mesaj cutremurator pe o retea de socializare.