- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Dieta cu ridichi. Slabesti, dar iti iei si aportul zilnic de vitamine Potasiu, magneziu, calciu, fosfor, vitamina B si C se gasesc din plin in ridichi. Cum se ține cura Pentrua slabi,manânca de doua ori pe zi o porție de salata de ridichi,înaintea meselor principale. La micul…

- “M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”. Sunt cuvintele pline de durere ale sotiei romanului ucis cu lovituri de cutit vineri, in Venetia, tot de un roman, pe care il gazduia si il ajutase sa obtina si un loc de munca. Victima este din orasul Negru Voda si era…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Israela Vodovoz a murit la vârsta de 70 de ani, potrivit Antenastars. În ciuda faptului ca avea probleme de sanatate, ea ținea legatura cu prietenii ei de pe Facebook. Ultima sa postare dateaza din 6 martie.

- Florentina Cristina Stoian este femeia care s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc din Craiovita Noua. Soacra acesteia i-a transmis ultimele cuvinte indurerate, facand referire la cei doi copii ai acesteia, care acum au ramas fara mama.

- Justin Bieber va deveni tatic, iar cea care ii da darui primul sau copil este nimeni alta decat Selena Gomez. Este informația care face inconjurul publicațiilor mondene din toata lumea. Conform site-ului australiah News Weekly, citat de one.ro, Selena Gomez este insarcinata.

- Crima comisa intr-un local din apropiere de gara din Satu Mare a șocat comunitatea. Nicoleta Dunca, o barmanița de 43 de ani, a fost atacata de un barbat care intrase in bar ca sa fure bani. Dupa ce a ucis-o, suspectul a incercat sa fuga din țara, insa, la doar 10 minute, dupa ce a […] The post Mesajul…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- Iși cauta disperata fiica pe care n-a mai vazut-o de mai bine de doua saptamani. Eleva, de 16 ani, a disparut fara urma dupa ce a fugit cu iubitul ei. Nu inainte insa de a lasa un mesaj acasa. De atunci, singura informație pe care parinții au primit-o e ca fiica lor ar fi gravida.

- Iata ce trebuie sa faci in zilele geroase, inainte sa ieși din casa A venit primavara, dar vremea este mai rece ca in toiul iernii. Gerul poate fi un pericol pentru sanatate daca nu știm cum sa ne protejam. În zilele cu temperaturi foarte scazute este necesar sa consumam alimente bogate…

- Noua destinatie a dezvoltatorilor imobiliari. Orasul aflat la un pas sa intreaca Bucurestiul si Cluj Este noua destinatie imobiliara a dezvoltatorilor de locuinte. Pretul mediu al apartamentelor depaseste 1.000 de euro/mp. Constanta se înscrie astfel în lista celor mai mari piete rezidentiale…

- Vestea ca Sebatian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, s-a sinucis i-a bulversat profund pe toti cei care l-au cunoscut. Tanarul a decis sa-si puna capat zilelor pentru ca nu mai putea sa traiasca fara iubita lui, care se stinsese in urma cu un an.

- Tragedia a avut loc marți dimineața! Sebastian Pancovici, fiul fostului fotbalist din Liga 1, Florin Pancoivici, a fost gasit spanzurat chiar de tatal lui, in scara blocului in care locuia. Adolescentul care s-a sinucis in Ploiești invața la Colegiul I.L. Caragiale. Sebastian Pancovici a lasat un bilet…

- Coroana de flori depusa la statuia lui Matei Corvin Asociația Anima Templi a depus o coroana de flori la statuia lui Matei Corvin din Cluj-Napoca, prin care cinstește memoria acestuia. "La 23 februarie 1443 se naștea la Cluj, în casa lui Jakab Mehffi, al doilea fiu al lui Ioan de Hunedoara.…

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Dr. Quinn: 7 beneficii incontestabile ale ceaiului de mușețel Mușețelul este, fara doar și poate, una dintre cele mai populare și raspandite plante medicinale. Florile de musetel conțin matricarina si matricina, un mare numãr de flavonoizi, glucozide si, nu în ultimul rând,…

- Detalii noi in cazul crimei care a șocat o țara intreaga! Actrița Anastasia Cecati, alias Anastasia Cia, a fost ucisa cu sange rece de soț, luni (19 februarie), de fața cu fetița ei de doar trei saptamani. Barbatul, un destist in varsta de 35 de ani, s-a aruncat apoi de la etajul 7. Se pare […] The…

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata dupa ce a lasat un mesaj pe o ambulanța. Femeia le scrisese medicilor in mesajul respectiv sa-și mute mașina fiindca nu au dreptul sa parcheze in fața casei sale.

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Simona Halep a publicat, miercuri, o imagine insoțita de un mesaj pe pagina personala de Facebook. Ce mesaj le transmite tenismena fanilor de pretutindeni. Imaginea publicata, miercuri, la ora 16:03 de Simona Halep pe pagina sa de Facebook a adunat aproximativ o ora 14 mii de like-uri și 179 distribuiri.…

- Ce greseli poti face cand ai raceala sau gripa. Avertismentul medicilor Inevitabil, un adult se va confrunta in general cu 4-5 raceli de-a lungul unui singur an, iar in cazul copiilor, numarul crește pana la 8. Iata ce nu trebuie sa faci pentru a agrava raceala și gripa. Ignorarea simptomelor…

- Doi ieseni au fost arestati in Italia dupa mai bine de trei luni de la momentul la care ar fi ucis o romanca, in fata copilului ei de nici un an.Cei doi suspecti in varsta de 18 ani si 19 ani ar fi ucis o romanca intr-o localitate de langa Palermo, Cerda, pe 9 octombrie 2017.

- Alexandra, femeie ucisa intr-un coafor din orasul Titu de fostul iubit militar, a fost inmormantata. Zeci de apropiati, dar si necunoscuti au mers sa-i aprinda o lumanare in ultima ei zi pe pamant. Baietelul ei i-a impresionat pana la lacrimi pe toti cu gestul pe care l-a facut in timp ce mama lui era…

- Alexandra Elena Marin si-a pierdut viata intr-un mod tragic, fiind injunghiata cu un cutit de fostul sau iubit intr-un coafor din Titu, județul Dambovița. Alexandra Elena Marin avea doar 25 de ani si era mama a doi copii cu varste fragede. Tatal acesteia face dezvaluiri cutremuratoare si relateaza cu…

- Tanara ucisa intr-un coafor din orasul Titu de fostul iubit militar a fost inmormantata. Alexandra Marin si-a pierdut viata intr-un mod tragic, fiind injunghiata cu un cutit de fostulA sau iubit. Avea 25 de ani si era mama a doi copii cu varste fragede.

- Vestea ca Eugen Cristea risca sa ajunga in sala de operatii pentru ca medicii sa ii amputeze al doilea picior i-a infuriat pe unii dintre sustinatorii Gabrielei Cristea. Sotiei lui Tavi Clonda i s-a transmis un mesaj dur, iar fanii ei s-au impartit in doua tabere: unii ii luau apararea fostei prezentatoare,…

- O femeie a fost strangulata in propria locuinta din Cerda. Nenorocirea s-a petrecut sub privirile ingrozite ale fiicei sale, in urma cu trei luni. Dupa multe cercetari, anchetatorii au descoperit cine sunt asasinii si au fost socati cand le-au aflat identitatile.

- Doi români au fost reținuți, joi, în Sicilia, sub acuzati ca au ucis o compatrioata în octombrie anul trecut. Victima a fost strangulata în locuinta ei din Cerda, sub ochii fiicei sale de 11 ani. Ancheta carabinierilor din Monreale a stabilit ca cei doi tineri,…

- O indragita cantareata de muzica populara, face dezvaluiri soc! Artista a fost greu incercata de-a lungul vietii, iar aceasta a fost la un pas sa isi ia viata. Cantareata de muzica populara Laura Lavric a trecut printr-un divort care i-a lasat urme adanci si a pierdut tot ce a agonisit mai bine de doua…

- Scapa de gripa fara sa iei medicamente. Iata cum Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemana si cateva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente. Renunța…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Udrea: Constat ca pe Florian Coldea l-au lasat nervii si a inceput ”sa dea din casa” Fostul deputat Elena Udrea a scris, vineri, pe Facebook, ca, dupa ultimele sale postari, pe fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, ”l-au lasat nervii si a inceput ”, prin intermediul unei ”trompete a…

- Tanarul scriitor din Turceni, Cosmin Dumitru Miute, a murit la varsta de doar 32 de ani, rapus de o crunta boala. Uluitor este mesajul care a aparut pe pagina lui de pe reteaua de socializare.

- Kirsten Hawksey, de 23 de ani, din regiunea Merseyside, mama unei fetițe de aproape doi ani, a cautat simptomele pe care le-a resimțit pe Google și a ras. Insa, la indemnul familiei și prietenilor, ea a mers la doctor, unde, pe data de 27 noiembrie, a primit un diagnotic cumplit leucemie. Cu…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Finalul tragic al unei mame, care a murit încercând sa-și salveze copilul, a fost relatat de fiica sa pe o rețea sociala. Charlotte Reat a povestit cum mama ei s-a dovedit a fi o adevarata eroina salvând-o de un agresor care voia sa o atace. Din nefericire, a evitat…

- Ies la iveala amanunte tulburatoare ale crimei din Iasi. Mesajul sotiei directorului Bibliotecii Universitare din Iasi e unul halucinant. Parca si-ar fi prevestit moartea. Aceasta a fost ucisa in casa si din primele indicii ale anchetatorilor a fost asasinata de propriul sot, apoi acesta s-a sinucis.…

- Tatal primei victime pe care Magdalena Serban a incercat sa o arunce in fata metroului a dat detalii socante despre acest caz. Aceasta a povestiti cum femeiea a incercat sa i omoare fata, dar, de asemenea, a relatat ca aceasta avea scris un mesaj cutremurator in palma.