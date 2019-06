Mesajul cu care vin emisarii lui Klaus Iohannis la Chișinău CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Consilierul președintelui României pentru politica externa, Bogdan Aurescu, va efectua vineri, 14 iunie, o vizita de lucru la Chișinau. Potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale de la București, vizita are loc în contextul evoluțiilor politice recente din Republica Moldova. © Sputnik / Виталий БелоусовPoziția Romaniei privind situația politica din Republica Moldova &"Delegația condusa de consilierul prezidențial pentru politica externa, din care fac parte și Dan Neculaescu, secretar de stat pentru relații cu… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

