Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a remodelat intregul meniu de Setari pentru dispozitivele mobile, de sus in jos, astfel incat totul sa poata fi gasit cu usurinta. A renuntat la diferitele Setari dispersate pe aproape 20 de ecrane si le-a adus pe toate intr-un singur loc. A inlaturat optiunile ce nu mai erau de actualitate,…

- Noul regulament ale Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal va intra in vigoare pe 25 mai. Acest regulament asigura protecție sporita cetațenilor in relația cu instituțiile publice și private. Universitatea din Craiova a gazduit luni prima conferința ...

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch.

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul însarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul insarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AFP. Autoritatea…

- Facebook nu a facut niciodata o prioritate din confidențialitatea datelor utilizatorilor - aceste date reprezinta motorul de creștere al companiei. Dezvaluirile recente din scandalul Cambridge Analytica au dat insa naștere unui nou val, cel al persoanelor care inca spera ca pot ține sub control „viața”…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- In societatea de astazi, bazata pe date, concepte precum confidentialitatea, securitatea si increderea sunt vitale si mai interconectate ca oricand. Cu toate acestea, multe organizatii nu iau toate masurile necesare pentru a proteja confidentialitatea datelor, potrivit celor mai recente concluzii publicate…

- Din 2018 mai firmele mari vor fi obligate sa desemneze un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Regulamentul Parlamentului European si Consiliului va fi aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018. In acest sens, PR2Advertising.ro a organizat in data de 15 martie, Conferinta GDPR, unde…

- Din 25 mai intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislație europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. CCIAT organizeaza un seminar de informare pentru firmele care vor sa-și clarifice…

- Intr-o postare pe contul sau de Facebook, judecatoare Adriana Stoicescu, presedintele Tribunalului Timis, acuza ca problemele reale ale sistemului de Justitie sunt ascunse in spatele unor bilanturi de activitate in care „raportam cu mandrie patriotica depasiri ale productiei la hectar, indeplinirea…

- CCIA Arad informeaza companiile și instituțiile publice despre organizarea unei a treia serii pentru cursul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pentru a veni in sprijinul acestora in procesul de aliniere la normele europene in domeniu. „Este un curs foarte important pentru companii…

- Noul regulament privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR), care intra in vigoare incepand cu 25 mai 2018, este menit sa intareasca drepturile consumatorilor, in principal persoane fizice, subiecti ai procesarii datelor cu caracter personal. In ce conditii va putea solicita un client despagubiri…

- Casa de avocatura Biris Goran a incheiat un parteneriat strategic cu Connect PRO, o noua firma de consultanta manageriala, pentru a acorda consiliere integrata companiilor care doresc sa intre in procesul de aliniere la noile cerinte europene cu privire la protectia datelor cu caracter personal.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care încearca sa discrediteze DNA.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia...

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Comisia Europeana acuza Facebook si Twitter ca nu au aplicat schimbarile cerute de autoritatile europene pentru ca normele privind protectia consumatorilor sa fie respectate. CE a laudat Google, insa a spus ca raspunsurile nu au fost la fel de pozitive din partea Facebook si Twitter. "Este inacceptabil…

- Vera Jourova a precizat ca gigantii din industria media sociale online au redactat o serie de propuneri, dar care sunt considerate insuficiente pentru a proteja pe deplin utilizatorii, aceasta situatie fiind considerata "inacceptabila". Autoritatea europeana pentru protectia consumatorilor…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Dincolo de o conștientizare a importanței respectarii și asigurarii drepturilor persoanelor vizate, interesul marit fața de prevederile GDPR a fost creat de sancțiunile usturatoare pe care noua lege le prevede. Concret, în funcție de obligațiile încalcate și de gravitatea situației,…

- Companiile risca, in functie de obligatiile din legislatia GDPR incalcate si de gravitatea situatiei, amenzi administrative de pana la 20 de milioane euro sau de pana la 4% din cifra de afaceri totala, anuala, spune Dragos Radu, partener EY Law.

- Dincolo de o constientizare a importantei respectarii si asigurarii drepturilor persoanelor vizate, interesul marit fata de prevederile GDPR a fost creat de sanctiunile usturatoare pe care noua lege le prevede. Concret, in functie de obligatiile incalcate si de gravitatea situatiei, companiile risca…

- Persoanele care gasesc acte de identitate, permise de conducere și alte documente ce conțin date cu caracter personal, le fotografiaza și le posteaza drept anunț pe rețelele de socializare, risca sa fie amendate. Deși pare a fi un gest nobil, dar nu intotdeauna se iau in considerație riscurile posibile…

- Rețelele de socializare au depașit demult forma unei simple platforme de comunicare și interacțiune. În ultimul timp acestea tot mai des sunt utilizate pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate, inclusiv pentru a gasi actele pierdute sau pentru a identifica proprietarii documentelor…

- PwC Romania si D&B David si Baias au obtinut validarea standardului ocupational aferent rolului de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (sau DPO) de la Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice din cadrul Autoritatii Nationale pentru Calificari, structura a Ministerului…

- Aceasta reusita este si ca urmare a demersurilor facute de aceeasi echipa in fata Ministerului Muncii pentru introducerea in COR a ocupatiei pentru prima data in Romania. Rolul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO) este prevazut de noul Regulament european privind…

- Comisarul european pe Justitie a trecut prin momente grele inainte sa ajuga in inalta functie pe care o detine in prezent. Vera Jourova a fost arestata pentru coruptie, insa, ulterior, ea a fost achitata, dupa ce a fost gasita nevinovata. Perioada petrecuta dupa gratii a lasat cicatrici adanci in viata…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. 'Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Compania Facebook lanseaza luni o campanie de informare pentru numerosii sai utilizatori europeni referitoare la gestiunea datelor personale, în perspectiva intrarii în vigoare a noii legi europene privind protectia online a vietii private, informeaza AFP. Reteaua de socializare, criticata…

- Comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, vorbeste intr-un editorial pentru Adevarul despre importanta protejarii datelor cu caracter personal pentru a face fata riscurilor digitale ale secolului 21.

- Comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, vorbeste intr-un editorial pentru Adevarul despre importanta protejarii datelor cu caracter personal pentru a face fata riscurilor digitale ale secolului 21.

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Cate 600 de lei, atat ar fi primit „simpatizanții" lui Ilan Șor pentru a protesta in fața sediului Partidului Acțiune și Solidaritate. Lidera PAS, Maia Sandu, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare audio in care un barbat poveștește cum a ajuns la flashmob-ul organizat de Partidul ȘOR.

- In aproximativ patru luni va intra in vigoare ordonanta EU GDPR (General Data Protection Regulation), iar firmele ar trebui sa inceapa sa lucreze la modificarile cerute de acest regulament. Am stat de vorba cu specialisti IT care au dezvoltat un soft care ajuta la aplicarea noilor reguli de protectie…

- Chris Terhes, președintele Coaliției romanilor din America pentru combaterea corupției, a comentat pe Facebook decizia Curții Constituționale referitor la condiționarea accesului pentru aparare la informațiile clasificate din dosare de autoritatea emitenta.

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Semnalul dat de primarul Toma vine intr-un moment important…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Președintele Klaus Iohannis s-a adresat romanilor, pe Facebook, in ultima zi a anului, cu un mesaj video de Anul Nou. „Dragi romani, ne mai depart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in anul centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile…