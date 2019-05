Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in contextul vizitei Papei Francisc in Romania, ca Guvernul Romaniei a oferit tot sprijinul pentru pregatirea acestei vizite istorice.Viorica Dancila nu da inapoi dupa intrevederea cu Klaus Iohannis: 'Imi voi duce mandatul mai departe' „Romania…

- Papa Francisc vine in Romania la sfarșitul lunii mai, iar evenimentul este unul istoric. Asculta cantecul special creat pentru vizita Papei Francisc in Romania, inspirat de motto-ul evenimentului "Sa mergem impreuna toți".

- Un imn special a fost creat cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania, refrenul imnului, „Sa mergem impreuna toti!”, urmand sa fie auzit in Capitala pe 31 mai, cand Suveranul Pontif va prezida Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif , potrivit news.ro."Comunitatea catolica din Capitala…

- Punctul culminant al vizitei Papei Francisc in Romania se va petrece la Blaj și va consta in beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri. Evenimentul va avea loc pe Campia Libertatii, la finalul unui proces canonic derulat pe durata a 20 de ani. Papa Francisc va fi al doilea suveran pontif…

- Papa Francisc este un eretic care trebuie obligat sa renunte la practicile sale si, în caz contrar, trebuie îndepartat din fruntea Bisericii Catolice de proprii sai episcopi, conform unei scrisori deschise, publicate online, de catolici ultraconservatori,

- CFR va suplimenta numarul de trenuri cu ocazia vizitei Papei Francisc CFR Calatori va suplimenta numarul de trenuri, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România. Astfel, garniturile vor fi suplimentate vineri, pe 31 mai, pe rutele spre si dinspre Bucuresti, iar sâmbata,…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protecția nemijlocita a Sanctitații Sale, in perioada 31mai-2 iunie 2019, cand va efectua vizita oficiala in Romania. Papa Francisc și-a manifestat increderea in profesionalismul și daruirea ofițerilor…

- Papa Francisc, cel mai important lider religios de pe mapamod, va ajunge in Romania peste doua luni. Vor fi trei zile cu un program intens la care vor participa pelerini din toata tara, dar si de peste hotare.