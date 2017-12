Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informarii oficiale, petrecerea de REVELION din Piata Daciei Buzau incepe la ora 19:00 cu DJ Adi Șaguna. Urmeaza: 20:00 – Iuliana Minea, Maria Dumitru, Alina Mihai si Nina Stamate. De la 21:00 – Mario Buzoianu, 21:30 – Nemuritorii, 22:00 – Guess Who si de la 22:30 – Claudia Ghițulescu. In…

- Ce va fi de Revelion la Kanal D. Iata cum petrec vedetele postului! La trecerea dintre ani, in noaptea de Anul Nou, Kanal D va transmite programe speciale de divertiment. Duminica, 31 decembrie, de la ora 20:00, “Roata Norocului” va avea o editie speciala. Ana Maria Barnoschi si Bursucu dau startul…

- Fostul primar al Capitalei, Crin Halaicu, a avut parte de o surpriza mai puțin placuta acum, in perioada Sarbatorilor de iarna. In prag de Revelion, autoritațile din Mogoșoaia executa lucrari edilitare. Ieri, muncitorii s-au apucat sa sape strada care trece prin fața proprietații lui Crin Halaicu, pentru…

- Rata, gasca, curcan si gaina cu masline Ingrediente 1 rata 300 g masline un pahar ulei un pahar vin alb o lamaie 500 g arpagic cate o jumatate de morcov pastarnac si patrunjel 7-8 cepe o lingura bulion o lingurita faina sare, piper o jumatate de foaie de dafin doua oua Mod de preparareSe…

- Multi dintre telespectatori si-au dorit si pana la urma s-a intamplat, pentru ca Andreea Mantea a ajuns in pat cu partenerul ei ”de scena”, Victor Slav. Si nu oricum, pentru ca renumitul cuplu a fost surprins de camerele de luat vederi! Bianca Dragusanu, iubita lui Victor Slav si colega de trust a Andreei…

- Ce TREBUIE sa faci in noaptea de REVELION Batranii sunt de parere ca de REVELION este neaparat nevoie sa ai bani in buzunar, daca iti doresti ca anul nou sa fie bun si prosper. Atentie insa, nu iti pune in buzunare bani marunti de revelion deoarece trebuie sa ai doar bani mari in buzunar.…

- Primaria Campulung Moldovenesc a pregatit un program special pentru locuitorii acestui municipiu in noaptea de Revelion. Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a precizat ca anul acesta, de Revelion, vor canta Fly Project si Alexandra Ungureanu & Crush. Mihaița Negura i-a invitat ...

- La romani, masa festiva din noaptea de Anul Nou capata o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Ansamblul „Cununa Carpaților” al Casei de Cultura Intorsura Buzaului va putea fi vazut, in noaptea dintre ani, intr-o emisiune televizata. „Ansamblul poate fi vazut in noaptea de Revelion, in cadrul emisiunii speciale realizate de . Spre surprinderea noastra, cei de la aceasta televiziune au facut cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice si a precipitatiilor pentru intervalul 27 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018. Temperaturile vor fi cu mult peste valorile normale pana la finalul anului. Read More...

- RATB va avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona centrala, precum si cu trei linii de tramvai.Autobuzele,…

- Trenurile de metrou vor circula dupa un program special in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit Metrorex, in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31 decembrie a.c. precum și 1, 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni- Pipera) si Magistrala…

- Judecatorii sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor Justiției. Jurnalista Adina Anghelescu a precizat, la Antena 3, ca ”este o manipulare ordinara. Ei vor sa suprapuna vacanța judecatoreasca, care incepe in data de 20, o vacanța de iarna care dureaza pana dupa Revelion, cu…

- In pragul sarbatorilor de iarna, Bianca Dragușanu s-a gandit sa le faca recomandari celor care vor merge in vizite de Craciun și Revelion. Bianca Dragușanu, care a afirmat ca a invațat sa-și stapaneasca gelozia , a abordat la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D un subiect legat de perioada sarbatorilor…

- Primaria Pitesti va organiza un spectacol in noaptea de revelion. Astfel, Sore si Vunk vor concerta la Pitesti in noaptea dintre ani. Ultima actualizare: Miercuri, 20 Decembrie 2017 11:09

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens.

- 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale,. Acelasi lucru se intampla si de Anul Nou, cand tot patru zile libere vom avea. Libere legale…

- Natalia Sofia abia a implinit un an, insa Bianca Dragușanu este pregatita sa se desparta de fiica ei. Prezentatoarea TV este de parere ca Sofia trebuie invațata de mica sa socializeze. Chiar daca iși face mereu timp pentru a o scoate in parc sau la plimbare, Bianca Dragușanu este de parere ca Sofia…

- Vulnerabilitatea in fața exceselor in alimentație, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna, in care mesele și frigiderele sunt pline cu bunatațuri de-ale gurii, este mult mai mare. Printre cei mai gurmanzi iși continua periplu și intre Craciun și seara de Revelion, astfel ca intrarea intr-un an nou…

- Scriu zilnic, pentru acest blog, despre ce trebuie sa manance sau sa faca cineva care vrea sa slabeasca sau sa aiba o silueta frumoasa și tonifiata. Și primesc tot felul de comentarii și de...

- Bianca Dragusanu si Victor Slav formeaza o familie fericita si se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de fetita lor, Sofia. Vedeta a povestit care a fost primul lucru pe care l-a facut dupa prima noapte cand a dormit acasa la iubitul ei si marturiseste ca a fost socata cand a vazut cat de…

- Este unul dintre personajele misterioase ale copilariei noastre, pe care il asteptam cu drag in fiecare an. Copiii din toata lumea si-au pregatit ghetutele in asteptarea lui Mos Nicolae. Se spune ca la noapte va veni la geamuri, va vedea copiii care dorm si daca au fost cuminti, le va lasa in bocancii…

- Dupa ce paparazii Spynews.ro au prezentat dovada ca intre Flavia, frumoasa ”vecina” a matinalilor Antenei 1 și Codin Maticiuc se desfașoara o adevarata poveste de dragoste, fanii celor doi au ”navalit” pe conturile lor de socializare.

- Bianca Dragușanu este in așteptarea Sarbatorilor și impreuna cu ea toata familia. Ba chiar cea mai nerabdatoare este chiar fetița ei. Micuța il așteapta pe Moș Craciun și este o fetița cuminte.

- Mesajul Biancai Dragușanu pentru mama ei, de ziua acesteia. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie in care apare impreuna cu cea care i-a dat viața și micușa Natalia. Bianca Dragușanu și mama ei au o relație speciala. Madi este implicata total in viața…

- In jur de 200 de oameni au venit vineri seara, in jurul orei 18,00, in Piața Victoriei din Capitala, locul in care au fost organizate proteste in ultimul an. Mulți poarta umbrele, întrucât ploua marunt. Primaria Capitalei va organiza, în Piața Victoriei,…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, Alexandru Sinea, a anunțat marți, intr-o postare pe Facebook, ca din aceasta saptamana au inceput acțiunile de verificare și indrumare a reprezentanților unitaților de alimentație publica pentru 1 Decembrie, Craciun și Revelion. ”Direcția de Sanatate…

- Catalin Botezatu spune ca Bianca Dragusanu are un suflet extraordinar de bun si sensibil. Bianca Dragusanu a izbucnit in direct. "E o minciuna!" "Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta…

- Vremea in minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cea mai așteptata prognoza meteo din aceasta perioada: vremea din minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Inainte, insa, vezi cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Ninsori mai multe fața…

- Cum face Bianca Dragușanu sport la primele ore ale dimineții. Vedeta a implicat-o și pe fetița ei, in exercițiile fizice, insa pantalonii minusculi purtați de iubita lui Victor Slav, au facut senzație pe Facebook. Bianca a purtat o pereche de pantaloni minusculi si si-a lasat la vedere cele mai frumoase…

- Ultimul raport al Ministerului Educației Naționale este foarte clar: aproximativ 30% dintre școlile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, situație care afecteaza peste 230.000 de elevi la nivel național. ”In județele Vrancea și Teleorman, problema lipsei grupurilor sanitare din școli este…

- Sofia Natalia seamana din ce in ce mai mult cu celebrul sau tata, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Prezentatorul de televiziune Victor Slav formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu, cea care ii și este colega la postul de televiziune Kanal D . Victor Slav și Bianca Dragușanu au impreuna o fetița,…

- Fostul fotbalist Adrian Cristea are o fiica extraordinar de frumoasa, rania, din relația pe care a avut-o cu Denisa Nechifor. Fostul fotbalist Adrian Cristea a fost in centrul atenției, de-a lungul anilor, mai mult din cauza vieții sale private decat a performanțelor sportive. Cel supranumit „Prințul”…

- Muzicianul Adi Sina a vorbit, pentru prima oara, despre fostul partener de viața al soției sale, prezentatoarea de televiziune Anca Serea. Vedeta de televiziune Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina și are cinci copii . Doi dintre aceștia, David și Sarah sunt copiii pe care Anca Serea i-a…

- La mai bine de șapte ani de la desparțirea de Bianca Dragușanu, Catalin Botezatu a spus ca "cel mai mare sentiment de dragoste pe care il dai dovada pentru o persoana pe care o iubești este sa ii dai libertate".

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cum reacționeaza partenerul ei de viața, Victor Slav, atunci cand este asaltat de admiratoare. Bianca Dragușanu formeaza un cuplu, in viața de zi cu zi, cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care recent a ramas fara permis de conducere . Cei doi, care lucreaza…

- ”Da ce faceam eu cu 10 ani in urma?”, și-a pus intrebarea mezina redacției, Veronica Gorea. Chiar așa, ia sa vedem ce faceam noi toți, membrii redacției, cu 10 ani in urma? Citiți mai jos! Acum zece ani… Ce faceam eu oare atunci? Ah da, tocmai implinisem 15 ani! Este adevarat, cu doar trei zile inainte…

- Bianca Dragușanu, mai nou, a devenit confidenta pe probleme amoroase a prietenelor ei. Bianca Dragușanu, care este mama unei fetițe pe nume Sofia Natalia , are o relație cu Victor Slav, cel cu care este și colega la postul de televiziune Kanal D . In emisiunea pe care o modereaza, Bianca Dragușanu a…

- ”The story of my professional life: Scriu, de 27 de ani și ceva despre politicieni, afaceriști, servicii. Am avut, pana acum, in jur de 15 procese. Culmea e ca am fost dat in judecata doar de marginali, care au mai și pierdut procesele pentru ca, desigur, materialele erau documentate și extrem de…

- Bianca Dragusanu, vedeta care a preluat stafeta de la Gabriela Cristea, in emisiunea „Te vreau langa mine”, a marturisit care este cea mai frumoasa declaratie de iubire din punctul ei de vedere.