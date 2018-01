Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim. Din 2013, Antonia tot incearca…

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Nicolae Guta este in pragul divortului, insa manelistul nu a precizat, pana in prezent, motivul pentru care vrea sa se desparta de sotia sa. Insa, conform unor surse, artistul vrea sa o paraseasca pe Cristina din cauza faptului ca l-ar fi inselat in mai multe randuri. A

- Locuitorii orasului Nisporeni au parte de mai multe surprize la inceput de an. Pentru ei, sarbatorile de iarna vor dura pana la sfarsitul lunii ianuarie.In centrul localitatii a fost amenajat un patinoar, un carusel dar si doua tobogane.

- Daca nu s-ar vedea „balbaiala”, am spune ca e doar inca o gaselnita a presei internationale. Dar insasi sobrul BBC a lansat aceasta intrebare: o fi uitat Donald Trump versurile imnului Statelor Unite? Priviti!

- Apar noi informatii despre fondurile europene de maximum 40.000 de euro pentru romanii care vor sa-si deschida mici afaceri in programul Romania Start Up Plus, fiind anuntat termenul estimativ pana la care organzatiile care vor imparti banii catre antreprenorii aspiranti ar urma sa semneze comtractele…

- Conform tradiE›iei, bistriE›enii sunt invitaE›i A®n seara de BoboteazAƒ la un concert extraordinar organizat dupAƒ modelul celebrului Concert de anul nou din Viena. PA¢nAƒ la BoboteazAƒ, A®nsAƒ, avem la dispoziE›ie E™i un Revelion A®n stradAƒ - alAƒturi de trupa 7 PaE™i, Mani Neumann & Alexa Dragu,…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insela cu o alta femeie.

- Divortul e unul dintre cele mai crunte episoade pe care un om le poate trai in viata. Si, chiar daca a facut acest lucru prin prisma meseriei sale, frumoasei Cristina Ciobanasu i-a fost teribil de greu sa joace acea scena. Actrita a povestit in cadrul unui interviu cat de triste au fost scenele in care…

- Ciro Castellano, fostul socru al Antoniei, este foarte revoltat ca aceasta nu ii acorda Mayei atenția de care are nevoie. Mai mult, susține ca Antonia nu a apucat sa vina sa o viziteze pe micuta și nici la serbari nu este prea prezenta.

- Baiețelul Antoniei și al lui Alex Velea a implinit 3 ani, iar parinții lui i-au transmis la mulți ani, in mediul virtual. Dominic s-a facut baiat mare. Cei doi artiști au postat pe retelele de socializare fotografii cu fiul lor, Dominic, care astazi a implinit frumoasa varsta de trei ani. Dominic a…

- Antonia sufera enorm pentru ca fiica sa creste departe de ea, tocmai in Italia, la bunicii lui Vincenzo Castellano. Artista isi doreste foarte mult ca Maya sa vina in tara si sa locuiasca in casa in care sta impreuna cu Alex Velea si baietii lor. In aceasta seara, cantareata a avut parte de o surpriza…

- Jeremy Ragsdale, primul strain care castiga ”X Factor”, isi doreste sa devina roman cu adevarat. Daca, initial, americanul a venit in tara noastra pentru a invata limba, intre timp a ajuns sa iubeasca Romania, sa lanseze deja prima sa melodie si spera sa isi intemeieze o familie aici.

- Primarul General, Gabriela Firea, a semnat, joi, alaturi de ministrul Energiei, Toma Petcu, un momorandum cu firma japoneza Itochu Corporation, ce are drept scop modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica (SACET) al Capitalei, anunta Primaria Municipiului Bucuresti (PMB).…

- Ford Romania a finalizat necogierile cu sindicatele uzinei din Craiova la cateva zile dupa ce in presa a ajuns un document prin care compania americana ameninta angajatii ca daca nu vor fi de acord cu oferta propusa, nu vor transfera contributiile si nu vor mari salariul brut, astfel incat fiecare…

- Antonia și Alex Velea au impreuna doi copii, Akim și Dominic, dar cei doi nu au fost inca botezați. Artiștii așteapta sa iși rezolve problemele legale pentru a face nunta și botezul baieților. Intrebata cand avea loc botezul, Antonia a spus ”O sa mai așteptam. Trebuie sa rezolvam cu problemele mele…

- Antonia, cunoscuta ca piranda „Paloma”, finalista la „iUMOR”, vorbește despre cat de mult i s-a schimbat viața de cand a aparut pe scena. Concurenta spune ca abia așteapta sa puna mana pe marele premiu.

- Avocata Angelica Rosu a precizat ca-n luna iulie 2008, o familie din Braila (Antonia - Mariana si Ilie Arama) imprumuta 43.511 franci elvetieni de la o sucursala locala a unei banci. Conform clauzelor contractuale, creditul era acordat pentru o perioada de 480 luni, cu o rata anuala a dobanzii initiale…

- Laurette și soțul ei, afaceristul Ciprian Nistor, sunt la un pas de divorț, chiar daca, acum doar 9 luni, au decis sa se casatoreasca. Și, pare-se, modelul de ciocolata pare sa fi dat lovitura chiar daca, cat de curand, se vor desparți in mod oficial.

- Relațiile de cooperare moldo-franceze in dezvoltarea domeniului transplantului in țara noastra vor prospera. Și asta datorita unui acord de colaborare trilateral dintre Agentia de Biomedicina din Paris, Franta, Agentia de Transplant a Republicii Moldova si Ambasada Frantei la Chisinau, semnat la 30…

- Sambata, 2 decembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Lidia Buble il va imita pe bunul sau prieten Fuego și se va emoționa atat de tare cand acesta ii va face surpriza sa urce langa ea, pe scena, ca va uita versurile cantecului pe care-l interpreta, „Casa parinteasca nu se vinde”.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a salutat semnarea de Chișinau și Tiraspol a celor patru decizii protocolare care reglementeaza domeniile educației, al agriculturii și al telecomunicațiilor.

- Surpriza pentru fanii Andrei si ai artistilor de la Voltaj! Artista, considerata una dintre cele mai talentate de pe scena muzicii din Romania, si Calin Goia impreuna cu colegii sai au colaborat la o piesa sensibila. Versurile single-ului au emotionat-o foarte mult pe sotia lui Catalin Maruta. Melodia…

- Andreea Ibacka a fost marea caștigatoare a categoriei “Beauty Icon” aseara, in cadrul Galei Unica 2017! Frumoasa actrița nu se aștepta la acest premiu, avand in vedere ca celelalte nominalizate erau, la randul lor, extrem de frumoase! Andreea Ibacka “s-a luptat” la aceasta categorie cu Alice Peneaca,…

- Divorțul este un moment greu pentru orice cuplu. Același lucru il spune și Cristina Ciobanașu, care a marturisit ca i-a fost cel mai greu atunci cand a trebuit sa joace in serialul ”O garmada de caramele” secvențele semnarii divoruțului dintre Miruna și Victor. Protagoniștii au trecut de doua ori pragul…

- Parlamentarii PSD si ALDE au depus la finele saptamanii trecute in parlament un proiect pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) desi la Ministerul Finantelor exista inca din august un proiect de infiintare a unui astfel de fond suveran. Un alt proiect depus priveste infiintarea…

- Ministrul Apararii anunța ca Guvernul va avea saptamana aceasta pe agenda programul de inzestrare ”Transportor blindat pentru trupe 8×8”. Mihai Fifor a precizat ca, dupa votul din plenul Senatului, pe achiziția sistemului de rachete Patriot, se intra in linie dreapta, el amintind ca guvernul și-a asumat…

- Andrei Ștefanescu este una din vedetele care au acceptat provocare Asia Express și care vor pleca intr-o aventura televizata pe continentul asiatic, avand la dispoziție doar un dolar pe zi. Insa pentru Andrei, totul va fi mult mai greu pentru ca el lasa acasa un baiețel de care ii va fi foarte dor. Ayan…

- Compania Strabag a castigat licitatia pentru realizarea lotului Targu Mures - Ungheni de pe autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, valoarea contractului fiind de 192 milioane lei fara TVA, informeaza miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 'A fost…

- Asteptarea a luat sfarsit pentru fanii Andreei Banica! Frumoasa artista a lansat “Ce vrei de la mine”, o piesa la care a colaborat cu rapperul Balkan si care are un clip senzational. Cantareta si Balkan au pus pe note povestea unui iubiri ce creeaza dependenta. Versurile piesei sunt completate perfect…

- Divortul sotilor Columbeanu a luat o tara intreaga prin surprindere, acum cativa ani. Suparata ca Irinel Columbeanu ar fi inselat-o cu doua femei, Moni a decis sa se desparta de milionar si sa-si faca un rost in America.

- Dan Bittman a muncit intr-o blanarie din Republica Federala Germana. Artistul marturisește ca a caștigat primii sai bani la varsta de 18 ani. Și nu din muzica. Se intampla in anul 1980. Joia aceasta, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, show-ul in care copiii celebritaților dezvaluie secretele…

- Consiliul Județean Gorj a semnat joi, 2 noiembrie, contractul de subinchiriere a unui spațiu din Parcul Industrial Bumbești Jiu cu producatorul de cablaje auto Leoni. "Asta inseamna cel puțin 500 de locuri de munca in zona. De azi g...

- Joi, 2 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Antonia vine impreuna cu mama ei, Denisa, sa-i puna in dificultate pe Giulia Anghelescu, Mihai Morar și Irinel Columbeanu cu o povestire din copilaria ei, al carei deznodamant va trebui sa fie ghicit de cei trei parinți celebri din platoul…

- Mai stie cineva prima piesa lansata de Antonia inainte sa devina celebra Antonia a devenit faimoasa in 2010 multumita hitului sau de atunci, Morena. Cu doi ani inainte, revenita in tara dupa multi ani petrecuti in Statele Unite, artista a inregistrat si a lansat un featuring despre care nu mai stie…

- Alina Eremia lanseaza o colaborare neasteptata cu Grasu XXL, Imi dai curaj. Realizat intr-un cadru minimalist, videoclipul piesei pune in valoare puterea cuvintelor si sentimentelor pe care cei doi artisti le-au pus pe hartie.

- Lora, una dintre cele mai bune voci feminine din Romania, a lansat “Ramas Bun”, o piesa de dragoste ce transmite un mesaj puternic de durere si regret in apropierea despartirii. Versurile piesei “Ramas bun” au fost scrise de Lora impreuna cu baietii de la DOMG (Dorian Oswin si Mihai Gruia), iar de productia…

- Antonia si-a lansat un nou single: “Amya”, care are un videoclip senzational. “Amya” a fost compusa de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea (Rashid), produsa de Razvan Matache si Florin Buzea, mix si master Sergiu Musteata.

- Guvernul, intrunit astazi intr-o ședința speciala, a aprobat sesizarea adresata Curții Constituționale privind constatarea circumstanțelor pentru instituirea interimatului funcției de președinte al R. Moldova in cazul desemnarii ministrului Apararii. Astfel, in conformitate cu Hotararea Curții Constituționale…

- Premierul Mihai Tudose a salutat miercuri, in debutul ședinței de Guvern, semnarea Memorandumului intre Ministerul Economiei, prin SC Aerostar SA, și compania americana Raytheon International Defence System, subliniind ca aceasta este a cincea mare firma americana care in ultimele doua luni iși ia un…