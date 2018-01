Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, reprezentanti ai Ungariei si ai Federatiei Ruse, lideri ai comunitatilor evreiesti din Romania, istorici, profesori universitari, prelati, autoritati locale, cadre didactice si elevi au participat marti, 30 ianuarie, la Zalau, la cea de-a…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si ca spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate.Intrebat de jurnalisti ce parere…

- La invitatia președintelui Comunitații evreiești din Zalau, Dan Has, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans G. Klemm a fost prezent la Zalau, intr-o vizita de doua zile, cu ocazia evenimentelor legate de comemorarea victimelor Holocaustului. In memoria celor cazuti, Comunitatea Evreilor Zalau,…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala". "Am ajuns deja la al treilea cabinet PSD-ALDE. In mod sigur, nu aceasta este performanta…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social…

- BREAKING NEWS Guvernul Dancila a depus juramantul. Iohannis: Sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala" Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta…

- UPDATE ora 18:05 – Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19,30, la Palatul Cotroceni. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica Dancila. UPDATE ora 17:35 Parlamentul reunit in sedinta extraordinara…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va face altceva decat sa "finalizeze subordonarea Justitiei fata de interesele lui Liviu Dragea", iar Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, se confrunta cu perspectiva unui…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului a precizat ca nu va introduce nicio taxa noua in Romania. "O spun foarte clar. Cat timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- Toma Petcu renunta la portofoliul de la Energie. Ministrul a invocat probleme de sanatate Toma Petcu, ministrul Energiei, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate, au declarat surse politice. În sedinta Biroului Politic…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- Fostul ministru Elena Udrea a comentat, pe Facebook, desemnarea social-democratei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, sustinand ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate". "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte,…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. „Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri &ic...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- Analistul Radu Magdin considera ca este foarte important ca premierul desemnat Viorica Dancila sa dea un semnal de stabilitate si profesionalism in perioada imediat urmatoare. "Provocarile de pe agenda noului premier sunt multiple. Dincolo de cifrele economice, este foarte important sa dea un semnal…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- "Mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica" Comisarul european Corina Cretu a declarat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". Potrivit…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Nationale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru tara lor.Creste tensiunea la Arcul de Triumf: Sediul ALDE, punctul fierbinte al taberei anti-Iohannis…

- Iata mesajul ministrului Afacerilor externe: ”Reper fundamental pentru poporul roman, motiv de mandrie si de reflectie privind trecutul, prezentul si viitorul Romaniei, Ziua Nationala dobandeste, in acest an, noi semnificatii, pe care Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice, oficiile…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a reacționat dupa ce SUA au transmis un mesaj dur la adresa guvernanților romani dupa ce au aflat ca se dorește modificarea legilor justiției. Aflat la Drobeta Turnu S...

- „Nu ar trebui sa fie o surpriza comunicatul de ieri al Departamentului de Stat. Ceea ce s-a intamplat ieri a fost din nou expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului uimitor facut de Romania pana acum", a spus ambasadorul Hans Klemm, marți la Drobeta Turnu Severin.…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a fost prezent marți, 28 noiembrie 2017, la Drobeta Turnu Severin, unde a participat la o masa rotunda cu jurnaliștii din presa locala la Biblioteca Județeana. La ieșire din sediul Bibliotecii Județene, ambasadorul Hans Klemm a facut o…

- Analistul politic Cozmin Gusa este de parere ca reactia Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii reprezinta „un amestesc in treburile interne”. Mesajul americanilor este de bun augur pentru romanii din strada, arata consultantul politic.

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America. Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani. Mesajul a fost transmis pe aplicația de mesagerie criptata Telegram, iar autorul acestuia…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a vizitat pentru a doua oara in ultimul an, un oras din Romania.S-a aratat placut surprins de cum arata centrul istoric, iar intr-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Americii la Bucuresti ii indeamna pe turisti sa viziteze orasul.

- Vreau sa felicit toti dobrogenii. Fiind ambasador al Marii Britanii, sunt mandru ca Maria Britanie a jucat un rol important in dezvoltarea Dobrogei, de exemplu prin lucrarea Engineer Socials Hardley, care a avut un rol important in ceea ce priveste navigabilitatea pe Dunare, si menirea Danubian Black…

- Marea Britanie urmareste cu atentie noile modificari fiscale din Romania, pentru ca, spune ambasadorul Regatului Unit la Bucuresti, pentru firmele straine este important ca climatul de investiții sa fie stabil și predictibil.Citeste si: Specialiștii romani, explicatii privind norul radioactiv…