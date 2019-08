Stiri pe aceeasi tema

- „Muntele nu este nici ucigas, nu isi ia tributul. Oamenii fac greseli”, spunea, in anul 2017, unul dintre cei mai cunoscuti alpinisti din Romania, aradeanul Zsolt Torok. Se pare ca aceasta afirmatie i s-a potrivit si lui, in accidentul pe care l-a suferit in Muntii Fagaras. Unul dintre cei care au…

- Sicriul cu trupul alpinistului Zsolt Torok, care a fost gasit mort in Muntii Fagaras, a fost depus in holul principal al Teatrului de Stat din Arad. Slujba de inmormantare va avea loc marti. Sicriul se afla langa pioletul pe care Zsolt Torok l-a folosit intr-una dintre ascesiunile sale in premiera,…

- Zsolt Torok, care a murit in timpul unei expediții in zona Varfului Negoiu, va fi inmormantat marți la cimitirul Eternitatea din Arad. Trupul neinsuflețit al alpinistului a fost depus o capela, iar cei care l-au apreciat sa-i poata aduca un ultim omagiu. „Cei care l-au iubit, admirat și respectat pe…

- Cunoscutul alpinist roman Zsolt Torok a murit. Avea 45 de ani și fusese dat disparut de familie. Alpinistul disparuse in Muntii Fagaras, unde a fost gasit decedat dupa ce ar fi cazut de la...

- Elicopterul solicitat pentru recuperarea trupului alpinistului Zsolt Torok, gasit mort sambata in Munții Fagaraș, nu a putut interveni din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Din acest motiv, evacuarea va fi facute cu echipe de la Salvamont. „Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Trupul neinsufletit a lui Zsolt Torok, unul dintre cei mai cunoscuti alpinisti romani, a fost recuperat in zona Varfului Negoiu din Muntii Fagaras. Cel mai probabil, alpinistul a alunecat intre stancile unde a fost gasit.

- Zsolt Torok, celebrul alpinist roman, in varsta de 45 de ani, a fost cautat, sambata, de salvamontisti si jandarmi din judetele Sibiu si Arges, sprijiniti de un elicopter al MAI, dupa ce sotia sa i-a anuntat disparitia. Barbatul a fost localizat in zona Varfului Negoiu din Muntii Fagaras, el fiind decedat.