Mesajele trimise si primite prin intermediul aplicatiei Instagram vor fi in curand criptate, a anunțat Facebook. Instagram este singura din cele trei aplicatii ale companiei care au functie de chat si nu dispune sub nicio forma de criptare. De cealalta parte, WhatsApp este singura aplicatiei detinuta de Facebook care cripteaza mesajele in mod implicit. La […] The post Mesajele trimise si primite prin intermediul aplicatiei Instagram vor fi in curand criptate appeared first on Ziarul Unirea .