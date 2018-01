Stiri pe aceeasi tema

- Separatistul Carles Puigdemont a recunoscut miercuri ca a avut ”indoieli” cu privire la candidatura sa la presedintia Cataloniei, pe care da asigurari ca si-o mentine, in urma difuzarii de catre o televiziune spaniola a unui mesaj privat in care acesta arunca prosopul, relateaza AFP.Emisiunea…

- Emisiunea 'El Programa de Ana Rosa' a postului de televiziune privat Telecinco a publicat o serie de mesaje adresate marti seara de catre Carles Puigdemont lui Toni Comin, fost membru al guvernului catalan destituit de Madrid. In aceste mesaje, Carles Puigdemont comenteaza amanarea sedintei…

- Un tribunal spaniol a blocat tentativa politicianului pro-independenta Carles Puigdemont sa isi asume presedintia Cataloniei. Fostul lider traieste in Belgia de cand a declarat independenta regiunii in octombrie anul trecut, in urma unui referendum pe care Madridul l-a declarat ilegal si a fost acuzat…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Aproape 6 milioane de catalani au votat joi pentru Parlamentul regional. Scrutinul inainte de termen a fost stabilit de guvernul de la Madrid dupa ce fostul executiv al provinciei a proclamat, in mod ilegal, independența Cataloniei.

- Va fi o noua zi de foc pentru Catalonia. Cetatenii regiunii secesionista vor merge, joi, la urne pentru a-si alege noul guvern. Aflat în exil, în Belgia, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, si-a îndemnat sustinatorii sa iasa la vot. Cele mai recente sondaje, însa,…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Alegerile au fost convocate de catre Guvernul central de la Madrid, dupa ce…

- Premierul catalan demis, impreuna cu ceilalti patru politicieni, se confrunta cu acuzatii de rebeliune, acte de revolta si folosirea ilegala a unor fonduri publice din Spania in finantarea unui referendum pentru independenta, organizat pe 1 octombrie.Toti cinci au fugit in Belgia dupa ce…

- Spania afirma ca ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Judecatorul de instrucție menține totuși mandatul de arestare spaniol impotriva lor, astfel ca ei vor fi reținuți…

- Aproape trei sferturi dintre cetatenii Cataloniei nu sustin continuarea planului de a dobandi idependenta fata de Spania, arata datele unui sondaj publicat, luni, de El Pais, in contextul in care pe 21 decembrie vor avea loc alegeri regionale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Puigdemont și-a lansat campania pentru alegerile regionale din Catalonia. Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sambata, 25 ianuarie, in Belgia, campania pentru alegerile regionale in Catalonia, destinate sa „ratifice” dorința de independența a regiunii, criticand totodata executivul spaniol…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia, menite, în opinia lui, sa "ratifice" dorința de independența a acestei regiuni, informeaza AFP. citata de Agerpres. În discursul…

- Sute de manifestanti, sustinatori ai independentei Cataloniei, au protestat duminica la Bruxelles fata de modul în care a reactionat Uniunea Europeana în criza catalana si au cerut blocului comunitar sa ”apere democratia” în Spania în numele ”valorilor care…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy merge in Catalonia prima data dupa izbucnirea crizei și la doar cateva ore dupa un protestul uriaș care a avut loc, sambata seala in Barcelona, scrie BBC News. Rajoy, va vizita Catalonia pentru prima data de cand a impus controlul direct asupra regiunii din nord-estul…

- Presedinta separatista a Parlamentului catalan dizolvat Carme Forcadell a fost plasata in arest preventiv, la Madrid, pana la plata unei cautiuni in valoare de 150.000 de euro, in baza hotararii unui judecator de la Curtea Suprema spaniola, sub acuzatia de ”rebeliune” si razvratire, relateaza Reuters,…

- Intr-o 'Scrisoare din Belgia', țara unde a venit pentru a nu fi arestat de autoritațile spaniole, Puigdemont se adreseaza catalanilor, afirmand ca ințelege 'dezorientarea provocata de lipsa raspunsurilor noastre rapide in fața atacurilor disproporționate impotriva reprezentanților instituțiilor catalane…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- 'Declarația de independența a fost declarata nula și neconstituționala', se arata in verdictul Tribunalului Constituțional, care a decis pe 31 octombrie ca masura preliminara suspendarea declarației de independența. Carme Forcadell și alți cinci membri ai fostului parlament catalan sunt convocați…

- ”Nu vom renunta niciodata la idealul unui stat independent”, a declarat Puigdemont, in cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Bruxelles la care au participat 200 de primari separatisti. In ceea ce priveste alegerile regionale ce se vor desfasura la 21 decembrie, Puigdemont a precizat ca isi…

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, a declarat, marti, ca s-a refugiat in Belgia deoarece Spania pregatea un "val de violente" impotriva separatistilor catalani, informeaza site-ul postului France 24. "Sunt absolut convins ca statul spaniol pregatea un val dur de represiune…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont și cei patru foști miniștri ai Cabinetului sau, vizați de un mandat european de arestare, au fost eliberați condiționat din arestul din Belgia de un judecator de instrucție, a anunțat, în noaptea de duminica spre luni, Parchetul din Bruxelles.…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, si alti fosti patru ministri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat duminica politiei belgiene, informeaza The Independent, citat de gandul.info. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan…

- Procurorii de la Bruxelles au anuntat sambata ca examineaza mandatul european de arestare lansat impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si spera sa demareze procedurile de extradare cat mai repede posibil, informeaza cotidianul lapresse.ca. Intr-un comunicat, procurorii…

- Procurorii belgieni, care au primit un mandat european de arestare din partea Spaniei pe numele lui Puigdemont și a patru foști oficiali catalani, va informa presa in legatura cu acest caz la ora 13:00 GMT.Puigdemont și alți patru foști miniștri catalani sunt vizați de justiția spaniola…

- Intr-un comunicat, procurorii capitalei belgiene au indicat ca omologii lor federali le-au remis mandatele pentru Carles Puigdemont și patru dintre colegii sai in temeiul legaturii care exista intre cei cinci politicieni catalani și Bruxelles.Comunicatul nu a oferit detalii cu privire la…

- Procurorii de la Bruxelles au anuntat sâmbata ca examineaza mandatul european de arestare lansat împotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si spera sa demareze procedurile de extradare cât mai repede posibil, informeaza cotidianul lapresse.ca. …

- Liderul catalan, Carlea Puigdemont, s-ar putea sa-și fi facut calculele greșit in momentul in care a decis sa mearga in Belgia pentru a se pune la adapost de riposta guvernului de la Madrid dupa ce a declarat independența unilaterala a Cataloniei.

- "Ne consideram un guvern legitim. Trebuie sa existe o continuitate in a spune lumii ce se intampla in Spania ... Cu un guvern in inchisoare, alegerile (din 21 decembrie) nu vor fi neutre, independente, normale. Imi doresc o procedura de vot in cele mai bune conditii posibile. Sunt pregatit sa candidez…

- Audienta Nationala a emis vineri mandate europene de arestare pe numele presedintelui catalan destituit de Madrid Carles Puigdemont si altor patru lideri care au fugit impreuna cu el in Belgia luni, transmite BBC News, potrivit news.ro.Cei cinci lideri separatisti nu s-au prezentat la o audiere…

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, relateaza AFP.

- "Orice s-ar crede cu privire la Catalonia, este o greșeala sa incarcerezi lideri aleși (prin vot) și acest lucru trebuie condamnat de toți democrații", a scris aceasta pe contul sau de Twitter. "Dezacordul asupra viitorului Cataloniei este politic. El ar trebui rezolvat pe cale democratica, nu plasand…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a condamnat plasarea in detentie provizorie, joi, de catre justitia spaniola, a opt membri ai guvernului catalan destituit de Madrid dupa proclamarea unilaterala a independentei de catre Catalonia, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Orice s-ar crede cu privire…

- Un judecator spaniol a dispus plasarea in arest preventiv a fostului vicepremier catalan Oriol Junqueras si a sapte dintre ministrii fostului executiv condus de Carles Puigdemont, acuzati de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri dupa autoproclamarea independentei Cataloniei de parlamentul acestei…

- Vineri dimineata, judecatoarea spaniola insarcinata cu dosarul separatistilor catalani nu emisese inca acest mandat impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, potrivit unor surse din Madrid. Joi, la ora 23:00 GMT, judecatoarea de instructie Carmen Lamela, din cadrul Audientei Nationale nu emisese…

- Un judecator spaniol a emis, joi, un mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat avocatul sau belgian. "Tocmai am vorbit cu clientul meu, care mi-a spus ca intr-adevar (mandatul) a fost emis impotriva sa si a altor patru ministri care se afla in…