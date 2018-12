Mesajele de avertizare RO-ALERT vor fi trimise in curand si pe iPhone

Mesajele de avertizare RO-ALERT vor fi trimise in curand si…

Posesorii de telefoane tip iPhone vor putea, in curand, primi si ei mesajele de avertizare RO-ALERT, atunci cand vor fi emise in cazul unor situatii de urgenta majore, a anuntat sambata Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).



Conform sursei citate, pentru a receptiona mesajele RO-ALERT, este necesara actualizarea sistemului de operare iOS la versiunea 12.1.2. Capacitatea de a primi mesajele RO-ALERT variaza in functie de modelul telefonului mobil.



Mesajele de avertizare RO-ALERT vor putea fi receptionate numai de modelele de telefoane iPhone ulterioare versiunii 5S…