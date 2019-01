Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane.''Dragi prieteni, Fiecare moment important al istoriei trebuie privit in primul rand ca o lectie. Astazi se implinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca. Este unul din…

- In urma cu 160 de ani, la 24 ianuarie 1859, Moldova se unea cu Tara Romaneasca, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pas important spre infaptuirea statului național unitar roman din 1918.

- Pe 24 ianuarie este marcata ziua în care, în 1859, colonelul moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitorul Țarii Românești, devenind primul lider al Principatelor Unite și, dupa câțiva ani, al statului unitar România. Cuza era domnitorul Moldovei din 5/17…

- Membrii societatii civile au lansat, luni, asociatia „Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei” (MDM), care are deja filiale in toate cele opt judete ale Moldovei si care are ca scop promovarea intereselor regionale pe agenda nationala, potrivit Mediafax. „Situatia Moldovei este dramatica si se impun actiuni…

- „Generații de romani au gandit actul Marii Uniri. O aspirație seculara a poporului roman de la unificarea Țarilor Romane sub sceptrul lui Mihai Viteazul in anul 1600. Acest ideal a fost udat cu lacrimi și sange de inaintașii noștri. Revoluția pașoptista de la 1848, Mica Unire de la 1859 dintre Moldova…

- Fosti membri ai Guvernului care au colaborat de-a lungul carierei lor cu diplomatul Mihnea Constantinescu au transmis, duminica, mesaje de condoleante la moartea fostului diplomat, in care subliniaza rolul important pe care acesta l-a avut in politica externa. "Mihnea Constantinescu a fost cel mai competent,…

- In limbajul lor semi-cifrat și extrem de diplomatic, bancherii centrali rareori iși permit sa spuna ceea ce gandesc. Celebru e fostul șef al FED, Allan Greenspan, care nu o data a spus: "Daca vi se pare ca ma exprim clar, probabil ca ați ințeles greșit ceea ce am spus". In aceeași linie a transparenței…

- La 13 noiembrie 1594, creditorii turci din Bucuresti au fost ucisi din ordinul lui Mihai Viteazul. Mihai Viteazu, fost stolnic al curtii lui Mihnea Turcitul si ban al Craiovei, în timpul domniei lui Alexandru cel Rau, a devenit voievod al Tarii Românesti în septembrie…