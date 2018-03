Stiri pe aceeasi tema

- Martisorul este primul care ne aduce bucurie in suflet, atunci cand spunem iernii sa se duca si lasam primavara sa ne invaluie. Martisorul semnifica inceputul primaverii, si lupta dintre anotimpuri. Rosu-Alb. Rosu-viata, albul-moartea in cultura traditionala.

- Mesaje de 1 Martie. Primavara „bate” la ușa, iar acesta este momentul potrivit pentru a transmite MESAJE DE 1 MARTIE celor dragi. Daca nu le poți oferi un marțișor, poți sa le faci cadou o FELICITARE DE 1 MARTIE. Astfel ai ocazia sa fii „vestitorul” primaverii și cu o URARE. O primavara frumoasa in…

- MESAJE DE 1 MARTIE. Sufletul sa-ti vibreze in acordurile bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si implinita! Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! Primavara sa-ti aduca un martisor norocos, raze de iubire si calde adieri…

- 1 MARTIE 2018. Data de 1 Martie simbolizeaza venirea primaverii, fiind ziua în care barbații le ofera martișoare fetelor, traditia Marțișorului ramânând un obicei modern și astazi, desi a început acum mii de ani.

- Mesaje 1 MARTIE. Data de 1 Martie simbolizeaza venirea primaverii, fiind ziua în care barbații le ofera martișoare fetelor, traditia Marțișorului ramânând un obicei modern și astazi, desi a început acum mii de ani.

- Iata o colectie de mesaje de 1 martie care sa te inspire. Le poti transmite prin SMS sau retelele de socializare, simplu si rapid. Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a venit primavara. E timpul sa zambesti! La multi ani! *** Martie sa-ti aduca soare, zambete,…

- Mesaje de Martisor. Alege un mesaj special de 1 Martie si trimite-l celor mai importante femei din viata ta. Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! Martie sa-ți aduca soare, zambete, copilarie si dulci soapte… de iubire! Ghiocei…

- Mesaje si urari de DRAGOBETE de la EA pentru EL Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc! Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la…

- MESAJE de VALENTINE'S DAY. Ziua Îndragostitilor, una dintre cele mai moderne sarbatori este în fiecare an celebrata în data de 14 a lunii februarie, iar pentru a-i aduce &"fluturi&" în stomac

- Mesaje de Valentine's Day. Mesaje romantice pe care le poti trimite de Ziua IndragostitilorTot timpul sa desenezi cercuri in jurul celor pe care-i iubesti, nu inimi, pentru ca inimile se pot rupe, dar cercurile nu au capat.

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- Mesaje de Sfantul Ion 2018. Sfantul Ion Botezatorul 2018 SMS-uri haioase de Sfantul Ioan Urari si felicitari de La multi ani pentru Ioan, Ion, Ioana, Ionut Ionela si pentru toti cei care isi sarbatoresc onomastica. Crestinii praznuiesc in fiecare an, in data de 7 ianuarie, soborul Sfantului Ioan Botezatorul,…

- Mesaje și urari de LA MULTI ANI de Sfantul Ion 2018, pentru Ion, Ioan, Ioana, Ionela. Toți romanii ordodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul si pe toti cei cu numele de Ion, Ioana si derivate din acestea. Nu uita sa trimiți o urare unui prieten sau prietena cu astfel de nume. Va prezentam…

- MESAJE DE SFANTUL ION. Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie, Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. VEZI și: SFANTUL IOAN 2018: MESAJE si URARI de SFANTUL IOAN Botezatorul. Felicitari pentru Ion, Ioana, Nelu, Oana MESAJE FRUMOASE DE SFANTUL ION 2018. „Sufletul…

- MESAJE de SFANTUL IOAN pentru PRIETENI ”Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de fericire!” ”Azi, de ziua numelui, iți urez și eu sa fii iubit(a) și sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!” ”Aș…

- SFANTUL IOAN. MESAJE ȘI URARI. El este cunoscut sub denumirea de „Inaintemergatorul", pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. SFANTUL IOAN. MESAJE ȘI URARI. Ioan este un nume iudaic: "Iohanan" prescurtare din "Iehohanan" si inseamna "Dumnezeu s-a milostivit". Foarte multi romani care poarta…

- Mesaje de Sfantul Ion pentru familie, iubit, iubita MESAJE DE SF. IOAN.”Felicitari, dragul meu Ioan, cu ocazia acestei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos si plin de voie buna. La multi ani!” ”Iubirea tacuta și nemarginita ce mi-o porți, increderea și respectul fața de tine, de mine, de…

- MESAJE si URARI de SFANTUL ION. SMS-uri de LA MULTI ANI pentru SF. IOAN BOTEZATORUL! Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea…

- MESAJE DE ANUL NOU. La aceasta cumpana dintre ani, lasa sa treaca prin fereastra sufletului tau magia sarbatorilor, Ieri e istorie, maine e mister, azi e un dar. Un dar de impartit cu restul. La Multi Ani si Un An Nou Fericit! MESAJE DE ANUL NOU. Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse…

- Sfantul Vasile este unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, aziluri si spitale pentru saraci, leprozerie si un asezamant pentru recuperarea prostituatelor. A murit in ziua de 1 ianuarie a anului 379, cand inca nu implinise…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018 pe care nu ai vrea sa le primesti. "Fie ca NOUL AN sa patrunda in sufletul si in inimile voastre...". Astfel incepe unul dintre cele mai cunoscute mesaje cu urari pentru REVELION . Daca ati primit un astfel de mesaj pe telefonul mobil nu inseamna ca expeditorul l-a gasit brusc…

- MESAJE DE ANUL NOU. URARI. FELICITARI de REVELION. La inca un ceas aniversar, de Revelion si Anul Nou, va propunem o serie de mesaje, felicitari, urari si sms-uri frumoase pe care le puteti trimite tuturor celor pe care ii iubiti si ii...

- “Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2018!” “Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul…

- Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU pot alege unul dintre zecile de mesaje de mai jos. ,,Îti doresc ca în anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamâni fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de întelepciune, 525600 minute de distractie…

- "Iti doresc ca in anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!" "Iti urez un An Nou plin de fericire si…

- "Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"; ”Ieri e istorie, mâine e mister, azi este un dar. Un dar de împartit cu cei dragi. La multi ani si un an nou fericit!"; ”Bate-n usa. Bate-n geam.…

- Mesaje de Anul Nou 2018 deosebite „E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!” „Inchide ochii si pune-ti o dorinta. Am auzit ca de Anul Nou orice vis poate deveni…

- Radio Iasi iti propune cateva mesaje pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani. Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU 2018 pot alege dintre cele de mai jos. – Iti doresc sa ai duminici dulci, luni luminoase, marti minunate, miercuri magnifice, joi jucause, vineri voioase, sambete…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018 pentru prieteni „Cu speranta ca anul nou va fi mai bun decat batranul 2018, iti trimit o mie de urari de bine insotite de imbratisari si iti urez un An Nou Fericit!”„La multi ani cu sanatate. Domnul sa va dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire,…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018. Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU pot alege unul dintre zecile de mesaje de mai jos. Îti propunem câteva mesaje pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani.

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018 „Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!” „La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate,tot ce doriti si sus paharul!…

- URARI DE ANUL NOU 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"URARI DE ANUL NOU 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La multi…

- URARI de CRACIUN. Cele mai haioase URARI DE CRACIUN. Moș Craciun vine cu daruri numai daca stai prin baruri! URARI de CRACIUN. Cele mai haioase URARI DE CRACIUN. Mos Craciun e suparat / Ca-i de criza afectat! / Sania-i la-nregistrat, / Taxa auto s-a triplat! / Renii banca i i-a luat, / C-are…

- Craciunul face parte din lista celor 12 sarbatori domnesti de peste an. Nasterea Mantuitorului aminteste de cel mai important eveniment al tuturor timpurilor, care s-a intamplat acum doua milenii si a pus bazele crestinismului.

- MESAJE HAIOASE DE ANUL NOU. Urari amuzante pentru 2018 Cum noul an se apropie cu pasi repezi, iti propunem cateva MESAJE HAIOASE e pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani.„Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”„Previziuni…

- Iarna, zapada, zurgalaii, colindele, Mos Craciun si Anul Nou creeaza o atmosfera de basm. Indiferent de varsta toti credem in Mos Craciun si il asteptam cu nerabdare. Atunci cand nu putem fi alaturi de cei dragi, putem sa le trimitem mesaje de Craciun pline de haz sau de ganduri bune care sa le aduca…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Pe 6 decembrie, toți cei care poarta numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculița, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora iși serbeaza ziua onomastica. Iata ce mesaje, urari și felicitari, imagini cu urari de ”La mulți ani!” poți trimite de de Sfantul Nicolae. Cei care vor sa trimita…

- Mesaje, sms, urari si felicitari de Sfantul Nicolae pentru toti cei care poarta numele de Nicolae sau derivate ale acestuia: Nicolaie, Nicole, Nico, Nicoleta, Nic, Niki, Nicu, Niculita, Nicoara, Niculai, Niculae, Nae, Nicusor, Neculce, Nicos, Nicolina. Sfantul Nicolae sa va indeplineasca toate dorintele!…

- SFANTUL NICOLAE, 6 decembrie. Mesaje frumoase, urari de Sfantul Nicolae Peste 800.000 de romani iși sarbatoresc in 6 decembrie ziua de nume. Cei mai mulți sunt barbați, peste 530.000. Daca nu știți ce mesaje sa le trimiteți, va puteți inspira din lista de mai jos: SFANTUL NICOLAE,…

- MESAJE DE "LA MULTI ANI" DE SFANTUL NICOLAE: "La Multi Ani cu ocazia zilei de Sfantul Nicolae!” "O zi speciala pentru un coleg deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!” "Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului…

- Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, in fiecare an, in data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a invinge“), si laos, „popor“, putandu-se talmaci prin „obșteasca biruința“.

- MESAJE DE "LA MULTI ANI" DE SFANTUL NICOLAE: "La Multi Ani cu ocazia zilei de Sfantul Nicolae!” "O zi speciala pentru un coleg deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!” "Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului…