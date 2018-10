Stiri pe aceeasi tema

- 7.000 de elevi buzoieni, 7.000 de desene pentru 7.000 de militari NATO aflati in teatrele de operatii. Asa ar putea fi descris pe scurt proiectul „Vreau sa fiu ca tine!”, un proiect unic derulat de Primaria Buzau, in parteneriat cu Statul Major al Apararii, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si Fundatia…

- La cateva ore dupa ce Liviu Dragnea a caștigat razboiul cu puciștii din PSD , gardul conacului deținut de liderul PSD la Alexandria a fost vandalizat, a informat europafm.ro . Gardul vilei a fost vopsit cu culoare galbena. Mesajul a fost simplu și concis: „Demisia”. Dar nu se știe, deocamdata, daca…

- Divizionara C CSO Filiași continua seria partidelor amicale din aceasta vara. Echipa antrenata de Silviu Lung și Cosmin Fruntelata intalnește astazi, de la ora 17.00, in deplasare, pe FCM Alexandria, formație care in sezonul trecut s-a clasat pe locul doi ...

- Primaria incepe sa ridice mașinile staționate neregulamentar și pe cele abandonate pe domeniul public in Eveniment / on 07/08/2018 at 09:04 / Mașinile stationate neregulamentar, expuse spre vanzare ori cele abandonate pe domeniul public sau privat, care impanzesc municipiul reședința de județ, de…

- "Trebuie sa se inteleaga ca aceasta boala nu are vaccin pentru animale, deci este o boala care este fara vaccin, fara tratament, este extrem de agresiva. Important este ca ea nu afecteaza sanatatea omului. Acesta este primul lucru care trebuie sa-l transmitem populatiei. (...) In al doilea rand, pentru…

- Viceprimarul minicipiului Alexandria, Gica Anghel, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj jugnitor la adresa șoferului cu numarul de înmatriculare ”M*** PSD”.„Frustratul ala cu masina din Suedia cu nr. ….PSD, întâi sa-i dea ma-sii ..ue ca…

- A 13-a editie a Festivalului de Teatru Tanar Ideo Ideis din Alexandria va debuta luni, 6 august. Tema din acest an - ”Tu cat ai dat cu fail?” - le propune curiosilor o altfel de raportare la esec. Mesaje despre ce inseamna perseverenta au fost transmise de Amalia Enache, Ana Ularu si Radu Jude.

- Arheologii au deschis presupusul sarcofag al lui Alexandru cel Mare din Alexandria, dar inauntru au gasit altceva decat se așteptau. In loc de ramașițele marelui imparat grec, arheologii egipteni au descoperit trei mumii care par a fi membrii aceleiasi familii, scrie Reuters. Sarcofagul a fost descoperit…