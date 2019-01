Stiri pe aceeasi tema

- Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agentiei spatiale americane NASA confirma ca aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai indepartat obiect ceresc studiat vreodata de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pamant, potrivit BBC.

- Sonda spațiala New Horizons a efectuat in perioada Revelionului un zbor in apropierea planetoidului Ultima Thule, aflat la 6,6 miliarde de kilometri de Terra, fiind "cel mai indepartat obiect explorat vreodata", a declarat Alan Stern, principalul investigator al sondei, potrivit site-ului Space.com.Citește…

- O sonda a NASA urmeaza sa realizeze un survol istoric la inceputul anului: este vorba de cel mai indepartat obiect celest studiat vreodata, o relicva inghețata din inceputurile sistemului solar, denumita Ultima Thule, scrie AFP.

- Sonda spatiala Voyager 2 a intrat in spatiul interstelar, la 40 de ani dupa ce a parasit planeta Pamant. Se afla acum la 18 miliarde de kilometri distanta de Terra si exploreaza teritorii necunoscute umanitatii.

- Voyager 2, sonda lansata de NASA in 1977 pentru o misiune de cinci ani, a devenit al doilea obiect creat de om care a intrat in spatiul interstelar, dupa Voyager 1, continuandu-si voiajul la miliarde de kilometri departe de Pamant, au anuntat luni cercetatori citati de Reuters.

- Sonda americana OSIRIS-REx a ajuns luni in apropierea asteroidului Bennu, cu un diametru de doar 500 de metri, de pe care va preleva in anul 2020 mostre pe care le va aduce pe Pamant, relateaza AFP. "Ce sentiment ai cand soseste ziua marcata in calendar in urma cu zece ani!", a scris luni pe Twitter…

- Dupa ce a aterizat cu succes pe Planeta Rosie, InSight a trimis catre Pamant prima sa imagine. Imaginea realizata de catre instrumentul Context Camera a fost obstructionata in acel moment din cauza lentilelor protectoare uilizate in timpul...

- Familia regala britanica a publicat cu ocazia aniversarii de 70 de ani a prințului Charles doua fotografii de familie. In poze apar prințul Charles, care-și ține pe genunchi nepotul, pe prințul George, și soția acestuia, Camilla, langa care se afla nepoata sa, prințesa Charlotte. Alaturi, in picioare,…