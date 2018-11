Mesaje impotriva lui Tudorel Toader, proiectate pe fatada Facultatii de Drept din Iasi: „Cetatea Moldovei iti cere demisia”

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest inedit a avut loc sambata seara in fata Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi. Mai multe mesaje care l-au vizat de ministrul Tudore Toader au fost proiectate pe cladirea celei mai vechi universitati din tara.

- Pe fațada Facultații de Drept din Iași sunt proiectate, sâmbata seara, mai multe mesaje laser prin care se cere demisia ministrului Justiției. "Tudorele, Cetatea Moldovei îți cere demisia", scrie într-unul dintre mesaje.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut duminica noapte, intr-o interventie telefonica la Antena 3 dupa un interviu cu Liviu Dragnea, ca presedintele PSD o apara pe ministrul de Interne, Carmen Dan, "pana in panzele albe", ca o recunoastere ca ceea ce s-a intamplat la 10 protestul…

- Cand l-am cunoscut pe actualul ministru Tudorel Toader, el nu era o planeta. Era un satelit care gravita in jurul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ de la Iasi. Un om cu preocupari didactice, mult mai activ si mai implicat decat insusi decanul Facultatii de Drept in viata universitara si in mersul…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…

