Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a urat luni celor care isi serbeaza onomastica multa sanatate si fericire alaturi de cei dragi. "La multi ani, sanatate si fericire alaturi de cei dragi, tuturor celor care isi sarbatoresc astazi ziua onomastica! Sfantul Ioan Botezatorul sa va ocroteasca!",…

- MESAJE si URARI de SFANTUL ION. SMS-uri de LA MULTI ANI pentru SF. IOAN BOTEZATORUL! Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea…

- URARI DE ANUL NOU. Vezi mai jos cateva mesaje pe care le poti trimite celor dragi de REVELION 2019. URARI SI MESAJE DE ANUL NOU: ”Iti doresc ca in anul 2019 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si…

- URARI DE ANUL NOU: Mediafax.ro iti propune cateva mesaje pe care le poti trimite celor dragi de REVELION 2019. Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU pot alege unul dintre zecile de mesaje de mai jos.

- Radio Iasi iti propune cateva mesaje pe care le poti trimite celor dragi la cumpana dintre ani. Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU 2019 pot alege dintre cele de mai jos. – Iti doresc sa ai duminici dulci, luni luminoase, marti minunate, miercuri magnifice, joi jucause, vineri voioase, sambete…

- Astazi romanii fac ultimele pregatiri pentru Craciun. Iata, totusi, cateva traditii, obiceiuri si superstitii de Ajunul Craciunului care iți vor aduce noroc anul care vine. VEZI: MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și felicitari haioase – In primul rand, tradițional,…

- Mesaje de Craciun pentru iubit/a sau soț/ie. Mesaje romantice de Craciun 2018 Un Craciun preafericitScumpului meu om iubitSa colinzi, sa fii seninSa ma legeni in brate linNu e vremea dansului ci umilAzi iubim ca un copil. Citeste si MESAJE DE CRACIUN 2018. Cele…

- MESAJE DE CRACIUN. Urari, sms-uri pentru cei dragi. De Craciun, fii mai bun și mai inspirat, cand vine vorba de tradiționalele urari. Iata cele mai frumoase mesaje pe care le poți transmite celor dragi.