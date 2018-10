Stiri pe aceeasi tema

- An de an, moaștele Sfintei Parascheva sunt imbracate in veșminte noi in ajunul sarbatorii din octombrie, iar apoi hainele sunt date unei manastiri care poarta hramul sfintei. Dar pe sub acestea, moaștele sunt imbracate cu un veșmant care nu este dat jos niciodata, deoarece tradiția spune ca poarta blestemul…

- HAIDETI LA PELERINAJ … Pe 14 octombrie, credinciosii crestini o preacinstesc pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. De aceea, multi credinciosi se aduna la Iasi, in Catedrala Mitropolitana, veniti in pelerinaj din toate colturile tarii. Mii de pelerini doresc sa se roage si sa atinga moastele Sfintei Cuvioase…

- Credinciosii o sarbatoresc pe 14 octombrie pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, considerata ocrotitoarea Iasului si a Moldovei. Traditiile si obiceiurile pentru aceasta zi s-au pastrat de-a lungul timpului, iar Libertatea iti spune ce nu ai voie sa faci de Sfanta Parascheva. In data de 14 octombrie a fiecarui…

- Cel mai mare pelerinaj religios de la noi din tara, cel de la Iasi a inceput de cateva ore. In aceasta dimineața, racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana și pusa pe baldachin in curte.

- Data de 14 octombrie este extrem de importanta pentru toți romanii. In aceasta zi sfanta este praznuita Sfanta Cuvioasa Parascheva, cunoscuta și sub numele de Paraschiva, este o sfanta venerata in Biserica Ortodoxa Romana și in alte biserici de rit oriental, sfanta patroana a Moldovei.

- Peste 200.000 mii de credinciosi sunt asteptati la Iasi pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din Romania, de Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Pregatirile au intrat pe ultima suta de metri. CFR anunta ca va suplimenta numarul de trenuri.

