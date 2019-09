MESAJE DE SFANTA MARIA 2019. Cele mai frumoase mesaje de Sf. Maria 2019

Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE de Sfanta Maria. Felicitari pentru prieteni si familie La multi ani, Fecioara Maria sa te calauzeasca mereu si sa te ajute sa invingi orice obstacol din viata ta! La multi ani! Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum…

- MESAJE DE SFANTUL ALEXANDRU 2019. De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui! La multi ani, Alex! Un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire! La multi ani, Alexandra!…

- FELICITARI Sfanta Maria 2019. Cele mai frumoase mesaje, 15 august/ Deși in 15 august e Adormirea Maicii Domnului și, in mod normal, ziua celor de poarta numele Sfintei Maria se sarbatorește in 8 septembrie, oamenii aleg sa-și cinsteasca numele in 15 august. FELICITARI Sfanta Maria 2019. Cele…

- MESAJE SFANTUL ILIE: Familie, prieteni, colegi, sora, frate, mama, tata MESAJE SI URARI DE SFANTUL ILIE 2019. Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ilie pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.…

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, joi, ca îi sfatuieste pe jucatorii de fotbal sa se casatoreasca devreme, deoarece familia este foarte importanta, informeaza News.ro."Sunt convins ca Razvan ma va depasi, sper ca stranepotul meu ne va depasi. În familia noastra, eu m-am casatorit…

- Ți-am pregatit o lista cu urari de „la mulți ani” pe care sa le impartașești cu cele mai dragi persoane din viața ta la momentul oportun. Nu te mai chinui sa compui mesaje creative de „la mulți ani” și alege-ți de mai jos textul care ți se potrivește. Mesaj amuzante pentru ziua de naștere, urari pentru…

- Scrisoare trimisa de la Vatican, de catre insuși Papa Francisc, Preafericitului Parinte Cardinal Lucian Mureșan Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din Romania, unde Inalțimea Sa a spus: „Doresc sa reafirm Eminenței Voastre, Episcopilor, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor…