Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat zi libera și vineri, 16 august, astfel ca bugetarii vor avea minivacanța de patru zile, la finalul acestei saptamani. Joi, 15 august, se praznuieste Adormirea Maicii Domnului,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sfanta Maria, minivacanța. Program Cora, 15-16 august 2019. Hipermarketurile Cora din intreaga țara vor fi deschise in zilele de 15 și 16 august. Magazinele vor fi deschise de la ora 8:00 la ora 22:00, adica vor avea program normal. Sfanta Maria, minivacanța. Program Cora, 15-16 august 2019. Guvernul…

- Sarbatoarea cunoscuta drept Adormirea Maicii Domnului, Sfanta Maria, este praznuita in fiecare an pe data de 15 august. Iata de ce nu este greșit sa spui "La mulți ani!" cand sarbatorim Adormirea Maicii Domnului!

- Mii de pelerini au inceput sa ajunga la Basilica Papala Maria Radna, din orasul aradean Lipova, unde in fiecare an au loc ceremonii religioase cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, fiind asteptate peste 15.000 de persoane din mai multe tari.

- Unii angajați romani vor avea minivacanța, in perioada 15-18 august, dupa ce Guvernul a aprobat zi libera și pe 16 august. Joi, 15 august, se praznuieste Adormirea Maicii Domnului, fiind zi libera prin lege. Guvernul a acordat zi libera și vineri, 16 august, astfel ca bugetarii se vor putea bucura de…

- Postul Adormirii Maicii Domnului a inceput joi, 1 august si tine doua saptamani, pana pe 15 august. Este cunoscut si sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Santamariei. Este un post care ii pregateste pe crestini pentru cele doua mari praznice din luna august: Schimbarea la Fata (6 august) si Adormirea…

- Unii angajați romani vor avea o noua minivacanța, la mijlocul lunii august. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, zi libera pe 16 august. Cum 15 august este sarbatoare legala in care angajații la stat nu lucreaza, aceștia vor avea in total patru zile libere. Joi, 15 august, se praznuieste Adormirea…

- 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, nu se lucreaza, astfel ca ziua de joi va fi libera. Ministerul Muncii urmeaza sa anunțe daca va face punte și daca va aproba drept nelucratarea și ziua de vineri, 16 august. In acest caz, romanii ar putea avea o minivacanța de patru zile.